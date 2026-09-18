MotoGP pode adotar duas classificações por etapa 'à la F1' para diferenciar grids
Grid de largada das corridas de sábado poderá ser definida por uma quali específica na próxima temporada
Marc Márquez, Ducati Team, Diogo Moreira, Team LCR Honda
Foto de: Joe Klamar / AFP via Getty Images
A MotoGP planeja introduzir duas sessões de classificação a cada fim de semana, uma para a corrida principal e outra para a sprint, seguindo o modelo utilizado pela Fórmula 1, segundo informações obtidas pelo Motorsport.com.
A iniciativa já foi apresentada no fórum que envolve as equipes, a organização do campeonato e os fabricantes, e espera-se que a proposta receba sinal verde nos próximos dias para que possa ser implementada a partir da próxima temporada.
Esse é o formato adotado pela F1 em eventos que incluem uma corrida sprint, dos quais haverá 10 no ano que vem, um aumento em relação às seis previstas para 2026.
Atualmente, a MotoGP conta com uma única sessão de classificação, que determina o grid tanto para a sprint quanto para a corrida principal.
Embora a medida pareça ter sido bem recebida pela maioria dos envolvidos, incluindo equipes e fabricantes, o processo de incorporá-la ao regulamento ainda terá que passar pelos trâmites apropriados.
Antes que isso aconteça, o calendário de cada fim de semana de corrida terá de ser finalizado. O Motorsport.com apurou que a principal diferença entre os modelos da F1 e da MotoGP será que o Mundial de Motovelocidade deixará a corrida sprint para o final da tarde. Na F1, por outro lado, a sprint ocorre na manhã de sábado, com a tarde de sábado reservada para a classificação da prova de domingo.
Diogo Moreira, Equipe LCR Honda
Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images
Ao mesmo tempo, o Motorsport.com soube que uma das partes envolvidas está pressionando para que o quali seja dividida em três sessões — Q1, Q2 e Q3 — seguindo o formato usado na F1, em vez do sistema de duas etapas atualmente em vigor, com Q1 e Q2.
Atualmente. os pilotos têm apenas um treino livre, na manhã de sexta-feira, antes de participarem da sessão que já cria a primeira divisão entre aqueles que avançam diretamente para o Q2 e aqueles que precisam passar pela sessão preliminar Q1, com duas vagas para a fase final do quali.
Vale ressaltar que foi justamente em Spielberg, onde o GP da Áustria acontecerá neste domingo, que surgiu pela primeira vez, há quatro anos, a intenção da MotoGP de introduzir as sprints — algo que a F1 havia estreado naquele mesmo ano, em 2022.
Ao contrário da F1, que inicialmente optou por três provas sprint antes de aumentar gradualmente seu número nas temporadas seguintes, a MotoGP optou por padronizar o formato e torná-lo uma característica permanente em todos os eventos.
Curiosamente, essa decisão foi tomada três anos antes de a Liberty Media concluir a aquisição da Dorna, detentora dos direitos da MotoGP, um negócio que foi finalizado em meados de 2025.
Em relação à mudança de formato introduzida na MotoGP em 2023, os pilotos têm destacado o nível de estresse e risco com que precisam lidar.
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