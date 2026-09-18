MotoGP pode adotar duas classificações por etapa 'à la F1' para diferenciar grids

A MotoGP planeja introduzir duas sessões de classificação a cada fim de semana, uma para a corrida principal e outra para a sprint, seguindo o modelo utilizado pela Fórmula 1, segundo informações obtidas pelo Motorsport.com.

A iniciativa já foi apresentada no fórum que envolve as equipes, a organização do campeonato e os fabricantes, e espera-se que a proposta receba sinal verde nos próximos dias para que possa ser implementada a partir da próxima temporada.

Esse é o formato adotado pela F1 em eventos que incluem uma corrida sprint, dos quais haverá 10 no ano que vem, um aumento em relação às seis previstas para 2026.

Atualmente, a MotoGP conta com uma única sessão de classificação, que determina o grid tanto para a sprint quanto para a corrida principal.

Embora a medida pareça ter sido bem recebida pela maioria dos envolvidos, incluindo equipes e fabricantes, o processo de incorporá-la ao regulamento ainda terá que passar pelos trâmites apropriados.

Antes que isso aconteça, o calendário de cada fim de semana de corrida terá de ser finalizado. O Motorsport.com apurou que a principal diferença entre os modelos da F1 e da MotoGP será que o Mundial de Motovelocidade deixará a corrida sprint para o final da tarde. Na F1, por outro lado, a sprint ocorre na manhã de sábado, com a tarde de sábado reservada para a classificação da prova de domingo.

Diogo Moreira, Equipe LCR Honda Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Ao mesmo tempo, o Motorsport.com soube que uma das partes envolvidas está pressionando para que o quali seja dividida em três sessões — Q1, Q2 e Q3 — seguindo o formato usado na F1, em vez do sistema de duas etapas atualmente em vigor, com Q1 e Q2.

Atualmente. os pilotos têm apenas um treino livre, na manhã de sexta-feira, antes de participarem da sessão que já cria a primeira divisão entre aqueles que avançam diretamente para o Q2 e aqueles que precisam passar pela sessão preliminar Q1, com duas vagas para a fase final do quali.

Vale ressaltar que foi justamente em Spielberg, onde o GP da Áustria acontecerá neste domingo, que surgiu pela primeira vez, há quatro anos, a intenção da MotoGP de introduzir as sprints — algo que a F1 havia estreado naquele mesmo ano, em 2022.

Ao contrário da F1, que inicialmente optou por três provas sprint antes de aumentar gradualmente seu número nas temporadas seguintes, a MotoGP optou por padronizar o formato e torná-lo uma característica permanente em todos os eventos.

Curiosamente, essa decisão foi tomada três anos antes de a Liberty Media concluir a aquisição da Dorna, detentora dos direitos da MotoGP, um negócio que foi finalizado em meados de 2025.

Em relação à mudança de formato introduzida na MotoGP em 2023, os pilotos têm destacado o nível de estresse e risco com que precisam lidar.

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