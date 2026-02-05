Pular para o conteúdo principal

Brasileiro fez balanço dos seis dias de teste que teve no circuito malaio entre o shakedown e a primeira pré-temporada

Diogo Moreira, Team LCR Honda

Nesta quinta-feira (05), Diogo Moreira encerrou uma participação de seis dias nos testes de Sepang, seu segundo e mais profundo contato com a MotoGP até aqui. E após o shakedown e a pré-temporada, o brasileiro da LCR sai feliz com sua performance, mas vê ainda um bom espaço para evoluir.

Leia também:

Por conta do regulamento da MotoGP, Diogo pôde participar do teste shakedown, realizado nos dias 29, 30 e 31 de janeiro em Sepang pela condição de piloto novato da temporada.

No primeiro dia de atividades, marcou como melhor tempo 02min00s894 e, ao longo das sessões, conseguiu baixar sua marca para 01min58s338. Enquanto o foco na quinta e na sexta-feira estava em sua aclimatação com a moto, no sábado ele pôde buscar mais o limite de sua performance. Esse tempo o deixou inclusive à frente do outro novato do ano, Toprak Razgatlioglu, da Pramac Yamaha.

Na última terça-feira (03), Diogo voltou à pista de Sepang, agora pela pré-temporada da MotoGP, dividindo a pista com todos os pilotos titulares do grid. Ao longo dos três dias de testes, o brasileiro apresentou uma performance sólida, mantendo sua média de melhores tempos na casa de 01min58s4.

Mas, ao mesmo tempo, sofreu sua primeira queda na MotoGP no primeiro dia de testes, em uma queda rápida na curva 5, sem comprometer seu programa, além de seu primeiro contato com a moto em condições de chuva, na quarta-feira.

Fazendo um balanço de sua performance em Sepang, Diogo vê sua participação como positiva, mas acredita que ainda tem uma boa janela para evolução.

"Estou muito contente com a evolução que tivemos nesses seis dias aqui na Malásia. Acho que a cada dia fomos melhorando. Com certeza ainda temos muito o que aprender. Acho que podemos ter uma evolução muito grande". 

"Me sinto preparado para a Tailândia. Temos que seguir trabalhando lá. Ainda temos dois dias de testes na Tailândia. Temos que continuar esse trabalho, mas estou muito contente com toda a evolução que tivemos nesses últimos dias. E, com certeza, ainda temos muito que trabalhar e aprender ainda".

