MotoGP

MotoGP "poderia usar" alguns dos circuitos de rua da F1 no futuro, diz CEO

Carmelo Ezpeleta está pronto para considerar ideia de etapas urbanas no futuro, depois de acompanhar o GP de Las Vegas de F1 de perto

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Editado:
O CEO da Dorna, Carmelo Ezpeleta, não descartou a possibilidade da MotoGP realizar corridas em alguns dos circuitos de rua apresentados no calendário da Fórmula 1. A categoria rainha da motovelocidade está em um momento crucial após a aquisição da promotora Dorna Sports pela Liberty Media, mesma empresa de mídia que é proprietária da F1.

A mudança gerou, naturalmente, muita expectativa em torno da possibilidade de ambas as categorias utilizarem sinergias e se aproximarem.

Durante anos, muitas pessoas cogitaram a possibilidade da F1 e a MotoGP realizarem um fim de semana de corrida em conjunto no futuro, mesmo antes das duas categoria estarem sob a mesma propriedade. 

Embora isso não passe de uma ideia até o momento, Ezpeleta passou o último fim de semana visitando o GP de Las Vegas, promovido pela própria F1, e elogiou muito o 'show' que a Liberty Media organizou, dizendo à emissora espanhola DAZN: "Em termos de espetáculo, o que eles fazem é incrível". 

Perguntado sobre a possibilidade de a MotoGP realizar uma corrida no meio de uma grande cidade, semelhante à etapa da F1 em Las Vegas, Ezpeleta disse que estava aberto à ideia, desde que a segurança dos pilotos pudesse ser garantida.

"Não temos nenhum problema em correr em circuitos de rua; a única coisa que precisamos é de áreas de escape, e em Las Vegas é difícil tê-las", disse ele. "Mas há alguns traçados de rua da F1 que poderíamos usar".

"Para nós, a segurança é o aspecto mais importante. Desde que assumimos o comando do campeonato em 1992, esse tem sido nosso compromisso com os pilotos, e não vamos relaxar quanto a isso".

Ezpeleta acrescentou que o GP da Indonésia é realizado no que é enquadrado como um circuito de rua semipermanente. "Teoricamente, Mandalika é urbana, e nós corremos lá", disse ele.

Nas últimas décadas, e ainda mais após a aquisição da F1 pela Liberty em 2017, a categoria máxima do automobilismo tem se voltado cada vez mais para os circuitos de rua, com o objetivo de transformar os GPs em espetáculos no estilo do Super Bowl.

O calendário da F1 deste ano apresenta seis circuitos de rua genuínos (Melbourne, Jeddah, Baku, Mônaco, Singapura e Las Vegas), dois circuitos semipermanentes (Montreal e Miami) e dois circuitos permanentes que emulam condições de pista urbana (México e Abu Dhabi). Madri será adicionada à lista no próximo ano.

Cinco circuitos presentes no calendário da F1 já recebem a MotoGP anualmente: Losail, Austin, Barcelona, Red Bull Ring e Silverstone. Essa lista pode aumentar ainda mais se a MotoGP retornar ao Circuito Internacional de Xangai, embora isso não esteja previsto para antes de 2027.

