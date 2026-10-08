Refletindo sobre seu primeiro pódio na MotoGP, conquistado na corrida sprint do GP do Japão, o brasileiro Diogo Moreira segue reafirmando que o resultado da prova curta de Motegi "não é real" devido às penalizações, mas admite que o top 3 o ajuda a ganhar confiança de que pode andar com os pilotos de ponta.

Em entrevista a jornalistas brasileiros promovido pela marca de cerveja Estrella Galícia 0,0, patrocinadora do piloto, Moreira comentou sobre como se sentiu durante a corrida curta de Motegi.

"Foi uma largada muito boa. Uma primeira volta muito boa. Eu vi também que na segunda curva caíram três pilotos. Então foi uma primeira volta muito mais fácil do que o normal. Acabou que foi tudo muito mais fácil. Eu sei que eu acabei a corrida como quarto colocado. Mas, com a penalização, eu subi para segundo. Então, para mim, não foi um pódio real".

"Mas eu sabia que eu podia ter feito esse pódio. Eu acabei, nas primeiras voltas, guardando um pouquinho demais o pneu. E acabou que, no final da corrida, faltou uma volta para eu buscar esse pódio".

"Mas eu acho que o fim de semana no Japão foi incrível. A gente vinha de fins de semana difíceis, onde eu não estava me sentindo bem em cima da moto. Estava difícil passar para o Q2. E quando você já sai na parte de trás do grid, é muito difícil recuperar. Saindo na frente, é muito mais fácil".

Questionado pelo Motorsport.com sobre o significado desse pódio para o esporte a motor brasileiro e si próprio, Moreira ressaltou o orgulho de representar o país no Mundial.

"Para mim é uma honra estar representando o Brasil, ser o único piloto brasileiro no Mundial. Eu tento sempre levar comigo a bandeira e representar o nosso país".

"[Eu e minha família] Fizemos todo esse sacrifício no passado para chegar onde estamos. Era meu sonho, ser campeão. Primeiro, meu sonho era chegar no Mundial, o segundo era ser campeão e agora o terceiro é ser campeão da MotoGP. Dois deles eu já realizei, falta um. Mas todo o sacrifício que a gente fez está dando certo,. E, como eu falei antes, para mim é uma honra e serei muito grato por isso".

Sobre os aprendizados tirados do resultado, Moreira afirma que isso o fez crescer como piloto, dando-o confiança de que ele é um piloto capaz de andar na frente.

"A repercussão tem sido muito grande dentro da Honda. Foi um resultado muito bom na casa da Honda. E isso me ajudou também a eu crescer mentalmente e saber que eu posso estar com o pessoal da frente. Não é impossível, é só fazer as coisas certas, trabalhar no fim de semana para chegar na corrida e estar tudo preparado para brigar com eles".

"Então isso me ajudou mentalmente, a falar para mim mesmo que eu posso. Estamos agora no fim de semana da Indonésia, que é um circuito que eu gosto, que eu sempre andei bem. Vamos ver se a gente pode fazer um fim de semana bom".

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