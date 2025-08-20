Todas as categorias

MotoGP GP da Hungria

MotoGP: Pol Espargaró substituirá Viñales no GP da Hungria

Tech3 optou por colocar o piloto de testes como substituto de Maverick, que está mais uma vez afastado; portanto, os dois irmãos Espargaró estarão no grid

Vincent Lalanne-Sicaud
Editado:
Pol Espargaro, Red Bull KTM Tech3

Pol Espargaró já está de volta às pistas de MotoGP. A equipe francesa o escalou como substituto do lesionado Maverick Viñales em Brno, e ele mais uma vez tomará o lugar de seu compatriota no GP da Hungria deste fim de semana. Viñales tentou participar do GP da Áustria, mas foi forçado a se retirar devido a um ombro esquerdo que ainda estava muito dolorido. Por isso, a Tech3 chamou o piloto de testes da KTM para assumir a moto #12.

"É difícil para Maverick perder outra corrida, mas vimos na Áustria que ele precisava de mais tempo para sua recuperação e é importante pensar na MotoGP quando você estiver 100%", disse Espargaró, que também sofreu uma lesão grave em 2023. "Eu sei muito bem disso!"

"Vou repetir o que disse na República Tcheca: ele está fazendo um trabalho incrível para a fábrica e merece continuar curtindo a moto, como os outros. Espero que ele esteja de volta em breve".

Espargaró estava pronto para substituir Enea Bastianini, vítima de intoxicação alimentar, na Alemanha, e depois Viñales na Áustria. "Ele tem treinado muito nas últimas semanas para estar pronto quando necessário, e estamos gratos por ele estar conosco novamente neste fim de semana", disse o gerente da equipe Tech3, Nicolas Goyon.

A MotoGP fará sua primeira visita ao Balaton Park, mas Espargaró pôde participar de uma sessão de treinos no local, o que Goyon acredita que pode ser muito útil: "Pol já participou de um teste privado nessa pista, portanto sua experiência será de grande ajuda para nos ajudar a enfrentar o fim de semana!"

Neste fim de semana, Pol Espargaró enfrentará seu irmão, Aleix Espargaró, escalado pela LCR para substituir Somkiat Chantra, o segundo piloto lesionado no grid no momento. Os dois irmãos dividirão o grid pela primeira vez desde o GP de San Marino do ano passado, que Pol disputou como wildcard da KTM, enquanto Aleix ainda usava as cores da Aprilia.

In this article
Vincent Lalanne-Sicaud MotoGP Pol Espargaro Maverick Viñales Tech 3
Artigo anterior MotoGP: "Não temos dúvidas sobre o potencial de Bagnaia e da moto", diz diretor da Ducati

Principais comentários
