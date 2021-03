Francesco Bagnaia teve uma primeira classificação com a Ducati na MotoGP para não esquecer, conquistando sua primeira pole na categoria rainha com direito a recorde da pista do Catar. Mas para o italiano, "não será possível" fazer como Fabio Quartararo no ano passado, dominando a corrida para vencer a primeira de 2021.

O ritmo do italiano durante o final de semana o coloca como um dos favoritos para a corrida, mas ele não acredita que conseguirá fazer algo tão dominante quanto o visto com o piloto da Yamaha no GP da Espanha de 2020 em Jerez.

"Adoraria fazer isso, mas não acredito que será possível. Então, se eu quiser abrir nas cinco primeiras voltas, acho que é possível. Mas aí acabo terminando em 15º, 16º por conta dos pneus".

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"A pole é o melhor jeito de começar esse novo capítulo e estou muito feliz de começar com a nova equipe na pole, já de cara. Perdi a chance em Misano no ano passado por exceder limites de pista".

"Mas fiquei perto disso hoje também na curva 15, mas eu tive a sorte de acertar a linha. Então estou muito feliz, mas não é tão importante quanto vencer um título com certeza".

Bagnaia terá um trio da Yamaha à sua caça, com Quartararo e Maverick Viñales em segundo e terceiro com a equipe oficial e Valentino Rossi em quarto com a Petronas SRT.

Eles conseguiram superar o companheiro de Bagnaia, Jack Miller, que sai em quinto, apesar de muitos o colocarem como o favorito para a pole. Mas com sua confiança no ritmo de corrida e a velocidade da Ducati, o australiano disse que "não está muito preocupado" com oquinto lugar.

"Acho que a expectativa era de vocês. Acho que o quinto lugar está bom para mim. Com o foguete da Ducati, eu vou estar entre os primeiros quando chegarmos à curva um, então não estou preocupado para ser honesto".

"Estou feliz com a minha performance. A corrida é amanhã. Estávamos em uma posição fantástica e não há muito o que dizer. Certamente queria mais. Mas não estou desapontado. Ficaria desapontado se largasse na quarta fila".

"Sinto que poderia ter feito um pouco mais, então isso me deixa ainda mais animado com a corrida".

