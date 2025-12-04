MotoGP: Por que a Ducati enfrenta a renovação de contrato mais complicada até hoje

Depois da demonstração de força de Marc Márquez em seu primeiro ano com a Ducati na MotoGP, a fabricante italiana agora enfrenta o desafio de sentar-se com ele para negociar uma renovação que parece muito mais complexa do que o primeiro acordo.

A filosofia da empresa sediada em Bolonha não apenas permitiu que ela unisse os quatro últimos títulos da MotoGP, mas também garantiu que os melhores pilotos do grid estivessem dispostos a fazer grandes sacrifícios para garantir uma das seis Desmosedici disponíveis atualmente.

Entre eles, o caso mais revelador foi o de Márquez, que abriu mão do último ano de seu contrato com a Honda - e de mais de 20 milhões de euros vinculados a ele - para correr com a Gresini em 2024, algo que teve de fazer de graça, apenas para ter acesso ao protótipo que tanto desejava.

O confronto que ele manteve com Jorge Martín para ser promovido à equipe de fábrica em 2025 representou o auge do plano que o espanhol havia orquestrado em sua mente.

A assinatura de Márquez com a Ducati, anunciada logo após o GP da Itália do ano passado, foi um passeio no parque para a fabricante, pois ele chegou à equipe para dividir a garagem com Francesco Bagnaia, que, no papel, era o líder do projeto.

Francesco Bagnaia, Equipe Ducati, Marc Marquez, Equipe Ducati Foto de: Toshifumi Kitamura / AFP via Getty Images

Embora os valores de seu contrato permaneçam desconhecidos, o Motorsport.com entende que seu primeiro salário base como piloto oficial da Ducati foi de cerca de 3 milhões de euros(R$18,5 milhões, na cotação atual) - um valor muito abaixo do que se poderia imaginar - e que foi compensado por bônus de desempenho muito generosos. As 11 vitórias que obteve antes da lesão na Indonésia lhe renderam mais de 2 milhões de euros (R$12,3 milhões) em bônus por resultados.

Além disso, foi acordado um valor adicional de cerca de 2 milhões de euros (R$12,3 milhões) por ter sido coroado campeão. Foi uma soma enorme, condizente com a clara superioridade que ele demonstrou na pista, e que o destaca como a referência indiscutível da marca e do próprio campeonato.

Com Bagnaia 'deitado no sofá', atormentado por dúvidas existenciais, a Ducati agora dança no ritmo de Márquez, com seu valor de mercado de volta ao nível de quando ele dominava vestindo o macacão da Honda. E isso lhe dá uma posição de força nas negociações para sua renovação com a Ducati, uma posição que ele não tinha antes.

O Motorsport.com entende que as conversas iniciais entre as duas partes ocorreram antes do início da turnê asiática, ou seja, antes das comemorações do título no Japão. É razoável supor que houve outra reunião depois disso, presumivelmente em Valência, durante a qual as duas partes continuaram a se mover em direção a um acordo final. De qualquer forma, ainda não se sabe qual foi a influência que o infortúnio com o braço direito machucado - que o fez perder as quatro últimas corridas da temporada - pode ter tido no processo.

Marc Marquez, Equipe Ducati Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Se Márquez for claro sobre seu desejo de permanecer na Ducati pelo menos até 2028, essa intenção é mútua. Para a fabricante italiana, manter seu novo piloto principal é a prioridade. Como resultado, a decisão sobre seu companheiro de equipe torna-se secundária, especialmente quando Bagnaia continua projetando dúvidas em todos os níveis.

A questão é que a Ducati não tem a força financeira que a Honda ou a Yamaha têm, e menos ainda em um momento em que as exportações para dois mercados importantes - Estados Unidos e China - não estão em seu melhor momento.

Somando-se a isso está o fato de que a Audi, empresa controladora da Ducati, viu suas vendas caírem 11,8% em 2024 em comparação com 2023. Essa situação levou o Grupo Audi (que faz parte do grande Grupo Volkswagen) a impor medidas de contenção orçamentária para este ano, que permanecerão ativas em 2026, momento em que os contratos para o próximo ciclo (2027-2028) devem ser assinados.

Com tudo isso em mente, o cenário na Ducati é muito diferente do que era há um ano e meio, quando Márquez aceitou as condições que lhe foram apresentadas praticamente sem fazer objeções. Se a aposta desse certo e ele conseguisse vencer novamente, o momento de pressionar chegaria naturalmente, o que acontece agora.

"Cada peça tem que estar em seu lugar e é justo que seja assim. Vamos nos sentar para gerenciar a situação da melhor maneira possível", disse Gigi Dall'Igna, gerente geral da Ducati, ao Motorsport.com há algumas semanas.

Ninguém pode imaginar que o recém-coroado campeão mundial não renovará, embora o que quase certamente acontecerá é que sua continuidade influenciará diretamente quem será seu companheiro de equipe. Bagnaia já deixou claro quais são seus objetivos: "Minha intenção, se eu puder, é renovar e me aposentar na Ducati".

No entanto, para que isso aconteça, dois fatores devem se alinhar, mas ainda são pontos de interrogação a essa altura. O primeiro é que Bagnaia deve se recuperar e melhorar significativamente seus resultados. O segundo é que ele deve estar disposto a reduzir suas exigências financeiras. Se isso não acontecer, a fila de pilotos esperando para pegar sua moto se estenderá até o final do paddock.

