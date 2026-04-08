Álex Márquez acredita que "ainda faltam” os 20% finais da moto da Ducati para a temporada de 2026 da MotoGP, o que faz com que algumas corridas pareçam uma batalha pela “sobrevivência”.

O piloto da Gresini teve um início discreto na nova temporada, apesar de a Ducati ter equipado sua moto com as mesmas especificações de fábrica de Marc Márquez, Francesco Bagnaia e Fabio di Giannantonio.

O espanhol somou apenas 28 pontos nas três primeiras etapas da temporada, pouco mais da metade do que Di Giannantonio marcou na VR46 no mesmo período.

Isso o deixou em um distante oitavo lugar na classificação dos pilotos, um contraste gritante com esta fase da temporada de 2025, quando ele liderava o campeonato à frente do irmão, Marc.

Os problemas de Alex Márquez são multifacetados, mas está claro que a GP26 não se adapta ao seu estilo de pilotagem da mesma forma que a imbatível GP24, mesmo tendo optado por manter vários componentes da Desmosedici com especificações de 2024, incluindo a configuração aerodinâmica.

Além disso, o piloto de 29 anos sente que ainda está “bastante longe” de extrair o máximo de seu pacote, mesmo depois de acumular quilometragem significativa durante os testes de pré-temporada e as primeiras corridas fora da Europa.

“Ainda me faltam, talvez, 20%. Ainda estou bem longe”, admitiu ele em Austin. “Não estou me sentindo muito bem com a moto e é verdade que as características dela afetam bastante o meu estilo natural de pilotagem".

“Estou apenas tentando sobreviver porque a sensação não é realmente ótima. Então, estou apenas tentando conquistar alguns pontos e não perder a cabeça ou fazer algo estranho", continuou.

Álex construiu sua campanha de 2025 com base na consistência, conquistando três vitórias e 12 pódios nas corridas de domingo para terminar como vice-campeão na classificação.

No entanto, enquanto Di Giannantonio tem sido competitivo todos os fins de semana e se destacou como o piloto da Ducati com mais pontos, Márquez tem ficado, em grande parte, limitado ao meio do pelotão.

O piloto da Gresini não marcou pontos na abertura da temporada em Buriram e não conseguiu causar grande impressão nem em Goiânia nem em Austin. Seu melhor resultado até agora é um quarto lugar na sprint do GP dos EUA, que foi mais resultado das circunstâncias do que de um ritmo de corrida propriamente dito.

Apesar disso, Márquez continua otimista quanto às suas perspectivas para 2026 e espera usar uma pausa inesperada no calendário para se recompor.

Alex Márquez, Gresini Racing Foto: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

“Não, [isso] não é frustrante”, disse ele. “Estou mais ansioso para continuar trabalhando e dando meus comentários. Estou mais motivado do que nunca para dar o próximo passo".

“Senti que estávamos perto, mas faltava algo. Acho que esse cancelamento do Catar será bom para nós. Pelo menos para termos um pouco mais de tempo para entender as coisas. Ou para tentar analisar os pontos e dar mais um passo em Jerez".

“Estamos nos aproximando passo a passo. Estamos trabalhando e temos alguns aspectos que parecem positivos. Então, só preciso esperar, porque tenho certeza de que vamos chegar lá", acrescentou.

Os pontos fracos da Ducati

O início de temporada de Márquez também foi influenciado pelas próprias dificuldades competitivas da Ducati. Embora a equipe tenha dominado grande parte de 2025, parece ter sido ultrapassada pela Aprilia na hierarquia.

Márquez explicou que ficou muito mais difícil para os pilotos da Ducati encontrarem o limite da moto este ano.

“[A Aprilia] tem muita estabilidade e muita aderência. Parece uma moto baixa, com essas duas características”, admitiu ele. “Eles são melhores do que nós e precisamos continuar trabalhando. Temos muitos movimentos. É difícil entender até que ponto você pode forçar e até que ponto terá uma boa aderência. Encontrar o limite ou controlá-lo é muito difícil para nós no momento”.

Com pouco a ganhar nas primeiras corridas, Márquez admitiu que estava focado em consolidar a posição em Austin, em vez de correr grandes riscos.

“No final, não consegui atacar, mas esta corrida não é exatamente estratégica, porque não estamos disputando nada no momento”, disse ele. “Trata-se de marcar pontos e tirar o máximo proveito disso, sem cometer erros".

Dovi crava MÁRQUEZ 'EM APUROS'! Dúvidas na Ducati e PECCO 'na' Aprilia. DIOGO MOREIRA, M1GP e Cross

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