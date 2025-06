O assunto do momento em Mugello para o GP da Itália de MotoGP deste fim de semana são os freios. Com a mudança amplamente divulgada de Francesco Bagnaia na especificação do disco usado na etapa de Aragón, houve muita discussão sobre a melhoria na confiabilidade que vem com a seleção de um tamanho de disco maior.

No entanto, aumentar o diâmetro dos discos de freio de um piloto não é uma solução milagrosa que libera desempenho, trazendo consigo outras desvantagens a serem consideradas, como o peso adicional. Andrea Pellegrini, da Brembo, descreveu o que aconteceu no MotorLand e como Mugello apresenta um desafio diferente em termos de desempenho de frenagem.

"Basicamente, Pecco [Bagnaia] começou [em Aragón] com sua configuração padrão: o disco de alta massa de 340 mm", disse Pellegrini. "Como a categoria de energia em Aragón é alta, por essa razão ele começou com a solução padrão e, durante o warm up [do domingo], mudou para um disco de 355 mm".

"Esta pista [Mugello] é leve em termos de energia nos freios em comparação com Aragón, mas ele está usando uma massa padrão de 340 mm agora e se ele mudar para um 355 mm, isso coloca muito peso, não apenas pelo peso do disco diferente, mas você também tem que colocar algum tipo de cobertura para aquecer a temperatura imediatamente".

Quando questionado sobre os principais parâmetros de desempenho a serem observados, Pellegrini falou sobre a sensibilidade do controle de temperatura nas motos de MotoGP e como o disco também altera o manuseio da moto.

"Você precisa controlar a temperatura", disse Pellegrini. "Se a temperatura estiver muito baixa, você não terá a potência de frenagem necessária, então é preciso aquecer o disco. Para aquecer o disco de 355 mm, é preciso colocar coberturas extras, o que aumenta o peso da moto. Além disso, o manuseio da moto é diferente com mais peso no eixo dianteiro".

Um detalhe interessante que Pellegrini revelou foi o fato de que haverá pequenas diferenças nas especificações entre os dois pilotos equipe oficial da Ducati.

"Aqui em Mugello, ele [Bagnaia] começa com o disco de massa padrão de 340 mm, e seu companheiro de equipe, Marc Marquez, fica com o de massa alta de 340 mm porque o gerenciamento da temperatura é diferente entre os dois discos".

