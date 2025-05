A notícia divulgada na segunda-feira pelo Motorsport.com de que Jorge Martín pretende pedir à Aprilia que o libere de seu contrato no final da temporada está mantendo a maior parte do paddock da MotoGP em pé. A marca italiana, que no momento está se valendo de seu direito de não dar nenhuma pista sobre qual seria sua reação, está se limitando ao recorrente "sem comentários".

O atual campeão também não fez nenhuma declaração oficial, mas a dinâmica dos acontecimentos leva a crer que o próximo passo será dado pela fabricante. E provavelmente não ocorrerá no circuito, mas nos tribunais.

Dessa forma, tudo indica que um relacionamento que começou como todos os outros, com todo o entusiasmo possívell, e que não terminará bem para nenhuma das partes, será levado ao tribunal. Em termos de imagem, a da Aprilia foi muito prejudicada pelo desejo de Martín de sair antes mesmo de completar uma corrida.

O espanhol, por sua vez, não terá escolha a não ser lidar com os comentários daqueles que podem rotulá-lo de "desonesto".

Nesse ponto, não é fácil ter uma visão imparcial do que aconteceu porque ambos os lados têm argumentos difíceis de questionar.

Sabe-se que Martin foi à França para informar a direção da Aprilia sobre sua intenção de aproveitar uma cláusula em seu contrato - que expira no final de 2026, permitindo que ele fosse liberado no final desta temporada por não estar entre os três primeiros após as seis primeiras etapas do calendário.

Entende-se que essa cláusula foi inserida no contrato que foi articulado na noite de domingo para segunda-feira do GP da Itália do ano passado, horas antes do anúncio da assinatura de Martín, e que a Aprilia validou com a assinatura de Massimo Rivola, seu CEO.

O fato de o espanhol ter ficado de fora de cinco dessas seis corridas forma a base do argumento da Aprilia para invalidar a reivindicação. Ciente disso, Martín ofereceu a possibilidade de alterar o artigo e conceder uma alteração para seis corridas a partir do momento de seu retorno, uma oferta que a fabricante italiana rejeitou.

Assim como pode haver quem considere a alternativa proposta pelo atual campeão como um sinal de sua boa vontade - ele dá à Aprilia um tempo extra para provar que o projeto está à altura do que ele espera -, também haverá quem pense que esse tipo de cláusula é absolutamente infame. Basicamente, porque o papel do piloto é tão importante na equação que ele pode ter uma influência direta sobre a referência de desempenho.

Digamos que a Aprilia aceite essa extensão. Depois do que aconteceu nos últimos dias, é compreensível que alguém possa ter reservas quanto ao nível de Martín quando ele voltar a pilotar uma moto na qual não fez nada além de se machucar. Se assumirmos que o piloto tem pelo menos uma rota de fuga aberta, quem pode garantir à Aprilia que ele não decidiu sair, independentemente do que acontecer nessas seis corridas?

Com tudo isso em mente, é ainda mais notável que a Aprilia tenha concordado em assinar esse contrato, que deixa Rivola bastante exposto. Não apenas para o mundo exterior, por ter aceitado a condição que agora se volta contra ela, mas também para os altos executivos do Grupo Piaggio, que há menos de um ano foram cobrados a fazerem um esforço para contratar Martín.

A esse respeito, vale a pena observar o papel desempenhado por Aleix Espargaró, então ponta de lança da Aprilia, naquelas horas frenéticas em Mugello. O catalão é uma das vozes mais usadas como referência pelo atual campeão. Seu testemunho foi fundamental naquela ocasião, e ainda não se sabe até que ponto o novo piloto de testes da Honda pode ter influenciado a estratégia de Martín.

No atual impasse, o silêncio prevalece porque qualquer declaração corre o grande risco de ser um tiro pela culatra para a pessoa que a fizer. No entanto, o fato de nem Martín (nem sua equipe) nem a Aprilia terem se pronunciado publicamente não significa que não tenham conversado com terceiros em Le Mans, partes direta ou indiretamente envolvidas no caso, e outras que supostamente estão relacionadas a ele.

Por exemplo, o Motorsport.com tomou conhecimento do encontro de Rivola com Hikaru Tsukamoto, diretor geral da HRC, na hospitalidade da Honda. A marca japonesa não fez nenhuma declaração sobre um possível interesse em Martin, e é quase certo que não fará nenhuma declaração até que haja uma solução para uma disputa que parece não beneficiar ninguém.

ZARCO EMOCIONA no GP da França! MARTÍN SAI DA APRILIA RUMO À HONDA? Diogo BRILHA, Granado SE LESIONA

