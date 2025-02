MotoGP: Por que Ducati está inclinada a usar motor de 2024

A Ducati praticamente decidiu incorporar o motor de 2024 em sua moto de MotoGP de 2025 por uma série de razões antes do teste desta semana na Tailândia.

Durante os três dias de testes no Circuito de Sepang, na Malásia, Marc Márquez e Pecco Bagnaia se recusaram a revelar a especificação do motor que a Ducati planeja usar na GP25 este ano. No entanto, os pilotos deixaram bem clara a posição dos engenheiros - era necessário sair de Sepang com a decisão sobre o motor já tomada.

E levando em conta o que foi dito no último dia, a Ducati pode ter optado pela solução mais conservadora das duas disponíveis - usar o mesmo motor que lhe trouxe tanto sucesso em 2024 (16 vitórias em 20 possíveis).

Nenhum fabricante fica feliz em admitir que o motor do ano anterior está funcionando melhor do que o novo, porque isso seria admitir que o trabalho realizado nos últimos meses não rendeu frutos. Desta vez, no entanto, a Ducati está fazendo isso - embora discretamente - por causa dos resultados que obteve com a versão anterior.

Além do desempenho, dois outros fatores contribuíram para a decisão.

Em primeiro lugar, os testes de pré-temporada em 2025 foram muito mais condensados do que nos últimos anos, quando geralmente havia um intervalo de duas semanas entre os dois testes.

Desta vez, as motos irão para a pista em Buriram apenas quatro dias após o final do teste de Sepang. Isso não deixa espaço para que os fabricantes retornem às suas fábricas para trabalhar e ter as novas peças prontas para o próximo teste.

Marc Marquez, equipe Ducati Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

O Motorsport.com entende que os fabricantes foram consultados e decidiram por esse formato, embora a Ducati tenha votado pelo cronograma tradicional, com duas semanas dividindo os testes de Sepang e da Tailândia.

Além disso, os novos regulamentos estipulam que as marcas sem benefícios de concessão devem homologar seus motores na Tailândia, a primeira rodada do ano, e que sua especificação deve ser congelada até o final da temporada de 2026.

"Vamos evoluir a moto de 2024 e não usaremos a de 2025 completa", admitiu o chefe de equipe da Ducati, Davide Tardozzi. "O motor é uma das coisas que ainda temos que decidir".

"Queremos ser conservadores porque, desta vez, o congelamento do motor dura dois anos. Ainda temos que testar novamente as coisas, pequenos desenvolvimentos, mas as indicações que temos nos levam a esse motor de 2024. Esse é o problema de ter feito uma motocicleta que oferece um desempenho tão alto".

Em 2025, apenas três pilotos da Ducati terão acesso à nova GP25 - os pilotos da equipe de fábrica Bagnaia e Márquez, além de Fabio di Giannantonio, da VR46. Enquanto isso, Álex Márquez, Fermin Aldeguer e Franco Morbidelli competirão com a GP24, vencedora do título do ano passado.

DUCATI em ALTA, MARTÍN em APUROS, YAMAHA melhor e MÁRQUEZ/BAGNAIA; testes Sepang com FAUSTO MACIEIRA

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

ROSSI 'ALERTA' BAGNAIA sobre MÁRQUEZ e TUDO sobre a PRÉ-TEMPORADA da MOTOGP!

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!