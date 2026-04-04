MotoGP: Por que Gresini 'ameaçou' deixar a Ducati?

Em muitas famílias com dois filhos, os pais são os responsáveis por mediar os conflitos domésticos, que muitas vezes aumentam a tensão devido à inveja e às disputas de egos. Se transferirmos isso para o paddock da MotoGP, esse papel de pacificador é o que a Ducati vem desempenhando há alguns anos entre a VR46 e a Gresini, as duas equipes satélites que mantém sob contrato.

Quando se pergunta às duas equipes sobre o clima da relação entre elas, a resposta é a mesma: "Não nos damos nada bem".

Na Ducati, não se limitam a isso, mas vão além: É exatamente isso; como se tivéssemos que mediar constantemente entre dois filhos que estão brigando o tempo todo. É muito desgastante", contou ao Motorsport.com um executivo da equipe italiana acostumado a lidar e negociar com a estrutura que leva o nome de Valentino Rossi, assim como com a que Fausto Gresini fundou em sua época.

A Gresini Racing perdeu de uma só vez, para 2027, Alex Márquez e Fermín Aldeguer, Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Essa tensão entre as duas partes disparou ainda mais recentemente, após a decisão de que Fermín Aldeguer mudará de equipe a partir de 2027. O atual companheiro de Alex Márquez na Gresini, e que em sua estreia na MotoGP, na temporada passada, foi nomeado estreante do ano, vestirá o macacão da VR46 por decreto da Ducati, em um desfecho que incomodou muito os executivos de Faenza.

Tanto que chegou a colocar em risco a renovação do contrato com a fabricante de Bolonha, que expira no final da temporada. Na verdade, nem mesmo os desejos de Aldeguer prevaleceram, já que ele sempre afirmou que, se pudesse escolher, não sairia de onde está. O vazio que Márquez deixará, cujo futuro já está garantido com a KTM, será praticamente impossível de preencher. Justamente por isso, na Gresini confiavam em conseguir reter o #54, um objetivo que não foi possível alcançar por várias razões. Algumas delas com impacto direto na VR46.

Para começar, não se deve perder de vista que a VR46 herdou o status de equipe com apoio de fábrica que pertencia à Pramac, que em 2025 optou por se associar à Yamaha. A equipe de Tavullia assinou um contrato de dois anos (2025 e 2026), com uma opção de prorrogação por mais três (2027, 2028 e 2029), a título meramente formal, que já se concretizou.

Se ainda não foi anunciado, isso se deve ao bloqueio geral promovido pelos fabricantes (MSMA) como medida de pressão sobre a MotoGP Sports Entertainment, com quem negociam há muitos meses as condições do novo acordo comercial que os vinculará ao promotor do campeonato durante os próximos cinco anos. Esse rótulo de "apoio de fábrica" estipula uma série de vantagens em relação aos demais clientes da Ducati, que, no entanto, nos últimos dois anos não se traduziram em resultados e, consequentemente, nem em visibilidade.

Em 2024, a maior parte dos holofotes recaiu sobre Marc Márquez, que, ao lado de seu irmão, terminou à frente de Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli na tabela. Em 2025, o brilhantismo de Alex (três vitórias e 12 pódios) levou-o ao vice-campeonato, um contraste evidente com a discrição de Diggia (quatro pódios), que terminou em sexto; e de Morbidelli (dois pódios), que ficou em sétimo.

Aldeguer terminou logo atrás do romano, embora a vitória na Indonésia e as três vezes em que subiu ao pódio o tenham tornado protagonista de muitas manchetes. É verdade que existe uma corrente que defende que a Desmosedici GP24, com a qual o #73 correu em 2025, era mais equilibrada do que a GP25 de Di Giannantonio, embora ninguém tivesse apostado nisso de antemão.

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Foto de: David Buono / Icon Sportswire via Getty Images

Para entender o próximo passo de Aldeguer, é imprescindível considerar seu contrato, que o vincula diretamente à Ducati. Apesar de suas aspirações de vestir o vermelho em 2027 e correr ao lado do #93, o piloto aceitou a opção que já constava no acordo com a marca italiana válido até 2028. O aumento no salário do espanhol foi outro fator determinante que o levará a se tornar o primeiro piloto não italiano a correr pela VR46, que possui maior poder financeiro do que a Gresini.

Dessa forma, Aldeguer terá à disposição a especificação mais recente da moto, a mesma que Márquez e Pedro Acosta pilotarão, embora se considere certo que todos os modelos da Ducati serão praticamente idênticos em 2027, quando o novo regulamento técnico entrar em vigor.

Será o desenvolvimento e a evolução ao longo dos GPs que farão a diferença entre os pilotos 'de fábrica' e os demais. Nesse sentido, Motorsport.com interpreta que o escolhido para acompanhar Aldeguer contará com o pacote 'padrão'. O bom desempenho de Di Giannantonio no Mundial até agora o coloca na 'pole' para manter sua vaga, embora VR46 também não se importasse em incorporar Nicolò Bulega, que já fez parte da academia no passado.

Nicolo Bulega, Ducati Team Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

A saída de Aldeguer serviu de gatilho para que Gresini sondasse as alternativas disponíveis em relação a fornecedores de motos. Mas as opções não eram muitas. A relação com a Aprilia é tão ruim ou pior do que a que mantém com a VR46, após o desentendimento com a marca de Noale, com quem já formou uma parceria entre 2015 e 2021. A amizade se rompeu quando a Aprilia passou a competir como fabricante em 2022, e Gresini se aliou à Ducati.

Apesar de ter chegado a se reunir com a Honda, é difícil saber se existiu uma possibilidade real de formar novamente a dupla que levou Sete Gibernau (2004) e Marco Melandri (2005) ao vice-campeonato, ou se foi simplesmente uma estratégia da equipe italiana para tentar melhorar a proposta da Ducati. Seja como for, a opção Honda não deu certo, circunstância que levou a equipe a considerar continuar com seu atual parceiro como a melhor saída.

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3 Foto de: Icon Sportswire via Getty Images

Quanto aos pilotos, o primeiro a vestir a cor violeta será Dani Holgado. O espanhol, que atualmente ocupa a terceira posição na classificação da Moto2, esteve em negociações com a Yamaha, mas o Motorsport.com apurou que, nos últimos dias, ele já informou aos responsáveis da marca de Iwata sobre sua decisão.

Para ocupar o outro lado da garagem, há vários candidatos. O favorito é Enea Bastianini, ansioso por retornar ao grupo que o levou a conquistar suas primeiras vitórias na categoria rainha (2022). O problema para o piloto de Rimini é que a KTM deve liberá-lo, já que ele possui uma cláusula a seu favor para cumprir o que seria seu terceiro ano de contrato com as motos laranjas.

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