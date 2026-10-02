MotoGP: Por que lesão de Nakagami é um problema maior do que parece para Honda

A queda sofrida por Takaaki Nakagami em Motegi na sexta-feira traz consigo um grau significativo de drama, tanto para o piloto quanto para a Honda, que pode ter o desenvolvimento do protótipo 850cc para a temporada 2027 da MotoGP seriamente comprometido.

Nakagami deveria disputar o que muito provavelmente seria sua última participação como piloto wild card, já que o sistema que permite que os pilotos de testes voltem às corridas serão proibidas a partir do ano que vem.

Essa oportunidade de se despedir de seus fãs compatriotas, no entanto, durou apenas algumas curvas, enquanto ele enfrentava uma pista tornada particularmente traiçoeira pela chuva que havia caído anteriormente.

Em sua primeira volta na pista, o piloto japonês foi arremessado da moto na curva antes do túnel do circuito e bateu com força no chão, sofrendo todo o impacto no ombro esquerdo.

Poucos minutos depois, antes mesmo do término da primeira sessão de treinos do fim de semana, a Honda divulgou uma atualização sobre o estado de saúde de Takaaki, confirmando uma fratura na clavícula esquerda que exigirá cirurgia. O piloto iniciará então um programa de reabilitação que, segundo sua equipe, poderá durar mais de um mês.

“Taka teve muito azar. Ele precisará de quatro ou cinco semanas para se recuperar, desde que a cirurgia corra bem”, disse o chefe da equipe HRC, Alberto Puig, no sábado.

Em teoria, uma fratura na clavícula não é um problema especialmente grave. Maximo Quiles, por exemplo, fraturou a clavícula direita em Silverstone, em agosto, foi operado no dia seguinte e conseguiu vencer a corrida seguinte da Moto3, em Aragón.

O caso de Nakagami, no entanto, é muito mais grave, tanto para o piloto japonês — que não conseguiu completar uma única volta durante o que deveria ser sua despedida dos GPs — quanto para a Honda, que se preparava para contar com ele nas próximas semanas para dar um impulso final ao seu protótipo de 2027.

Essa é a moto que fará sua estreia na pista em Valência, durante o teste na semana seguinte da última etapa da temporada.

Nakagami se aposentou no final de 2024 e, desde então, reforçou o time de pilotos de testes da Honda, permanecendo na fabricante que representou ao longo de toda a sua carreira. Ao longo do último ano, seu foco principal tem sido o desenvolvimento da moto projetada para a próxima temporada, que contará com uma grande mudança nos regulamentos técnicos e, acima de tudo, a introdução de motores de 850 cc.

Grande parte da responsabilidade pelo desenvolvimento dessa nova Honda recaiu sobre Nakagami. O problema é mais sério quando se leva em conta que Aleix Espargaró, outro piloto de testes da fabricante japonesa, sofreu uma grave lesão na coluna vertebral em meados de abril e passou por uma cirurgia complexa.

Uma mensagem para Takaaki Nakagami, da HRC Honda Foto: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Após a cirurgia, Espargaró ficou afastado até duas semanas atrás, quando voltou a pilotar uma moto de MotoGP durante um teste privado em Mugello. De fato, o Motorsport.com apurou que o espanhol considerou a possibilidade de correr neste fim de semana no Japão como substituto de Joan Mir, que permanece em casa se recuperando de problemas de saúde não especificados.

No entanto, o resultado desse teste na Itália fez com que a Honda fosse aconselhada a não levá-lo a Motegi, forçando a equipe a convocar Somkiat Chantra, do Mundial de Superbike. O problema é que o piloto tailandês não poderá correr na próxima semana em Mandalika, pois o GP da Indonésia coincide com a etapa do WSBK no Estoril, em Portugal.



Isso deixa a Honda sem muitas opções a não ser recorrer a Espargaró, que terá que viajar para Lombok nos próximos dias.



Enquanto se aguarda a recuperação de Nakagami, Aleix terá que dividir seu tempo entre disputar os GPs para os quais for convocado e continuar desempenhando seu papel como referência para a nova moto 850cc da Honda.



Enquanto as equipes de testes da Aprilia, Ducati, Yamaha e KTM viajarão para Jerez para sessões na quarta e na quinta-feira da próxima semana, a Honda havia planejado ir a Sepang para mais dois dias na semana seguinte, na quarta e na quinta-feira.



Nakagami deveria continuar ajustando a RC214V lá, mas esse plano foi completamente prejudicado na sexta-feira, quando o piloto japonês sofreu a lesão. É um grande revés em todos os níveis, especialmente considerando que o campeonato está entrando agora no período crucial em que as novas motos precisam ser finalizadas.

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