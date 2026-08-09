Pode parecer estranho que dois pilotos da primeira fila tenham perdido posições na largada devido aos dispositivos de ajuste de altura, principalmente porque esta foi a segunda corrida em que passou a valer a proibição desses equipamentos na MotoGP. Mas foi o que ocorreu no GP da Grã-Bretanha deste domingo em Silverstone.

Jorge Martin, que largou na pole, já parecia destinado a perder a liderança para o eventual vencedor da corrida, Raúl Fernández, quando errou o traçado na Curva 1. Ai Ogura, também em uma Aprilia, sofreu um problema semelhante e caiu na tabela.

Em ambos os casos, os replays mostraram claramente a parte traseira das motos arrastando no asfalto (e soltando faíscas), sugerindo que o dispositivo de ajuste de altura não havia se desengatado.

Isso poderia ter causado sérios problemas, mas ambos conseguiram, no fim das contas, continuar após liberarem seus respectivos dispositivos, com Martin até se recuperando para terminar em segundo, atrás de Fernández. Ogura sofreu uma queda mais tarde na corrida.

Silverstone marcou apenas o segundo fim de semana desde que a MotoGP baniu o dispositivo de ajuste rápido de largada – localizado na parte dianteira da moto – após um GP da Catalunha repleto de acidentes.

No entanto, é importante observar que todas as motos ainda estão equipadas com um dispositivo de ajuste de altura na suspensão traseira.

Ele é usado principalmente durante a aceleração ao sair de curvas lentas ao longo da corrida, mas os pilotos também o acionam na largada para obter uma melhor saída. Foi esse dispositivo traseiro de ajuste de altura da suspensão que causou problemas tanto para Martin quanto para Ogura.

No passado, a maioria das reclamações dizia respeito aos dispositivos de altura de suspensão que se recusavam a desengatar, apesar dos pilotos aplicarem a pressão de freio necessária. No entanto, em Silverstone, tanto Martín quanto o Ogura assumiram a responsabilidade por suas largadas ruins na corrida.

Raul Fernandez, Trackhouse Racing Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

“Eu não larguei muito bem – ou melhor, Raul largou muito melhor do que eu. Eu conseguia ouvir a moto dele”, explicou Martín. “Entramos na primeira curva, eu só queria manter a primeira posição e não freiei o suficiente, então meu dispositivo traseiro não voltou à posição normal. Então, é o que é. Depois, fui para a esquerda e o Marc me ultrapassou, o Ai me ultrapassou, então perdi bastante tempo".

“Acho que foi mais um erro meu tentar manter a primeira [posição], em vez de frear um pouco. E então talvez eu tivesse tido a chance de ficar em segundo lugar atrás do Raul, mas fui otimista demais".

Um dispositivo de altura traseira emperrado pode comprometer gravemente a capacidade de curva da moto, mas Ogura nunca sentiu que o problema o tivesse colocado em uma situação perigosa.

“Não tinha certeza sobre Raúl e Jorge”, disse o piloto japonês. “Eu estava apenas me adaptando a eles e esqueci de frear com força suficiente para destravar a traseira. Perdi algumas posições, mas nada assustador. Simplesmente não consegui inclinar a moto como de costume".

O fim de semana em Silverstone destacou que os pilotos podem continuar enfrentando problemas com os dispositivos de altura de suspensão nas largadas até que sejam explicitamente proibidos em 2027, com o início da era das 850 cc.

Há opiniões divergentes no paddock sobre como a MotoGP deveria lidar com esses dispositivos, especialmente porque algumas fabricantes desenvolveram sistemas mais sofisticados do que outras.

No entanto, há muito tempo vêm surgindo pedidos de alguns setores para que eles sejam proibidos em nome da segurança, em meio a vários incidentes ao longo dos anos.

Embora a mudança no regulamento que entrou em vigor em Sachsenring tenha visado especificamente os dispositivos de holeshot dianteiros, desenvolvidos apenas para largadas, alguns pilotos também têm pedido que a MotoGP antecipe a proibição dos traseiros – que são usados repetidamente ao longo da volta.

Os pilotos, no entanto, consideram que as quedas na largada são inevitáveis – com ou sem esses dispositivos – já que essa é a oportunidade mais fácil de ganhar várias posições em uma era em que a aerodinâmica tornou mais difícil para as motos seguirem umas às outras no decorrer da corrida.

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