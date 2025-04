Tudo que aconteceu na largada do GP das Américas da MotoGP foi muito confuso. Assistimos os pilotos e equipes saírem correndo poucos minutos antes do sinal verde e rendeu um caos. Tudo começou quando Marc Márquez tomou a decisão de retornar à garagem para trocar de moto e começar com uma configuração diferente do que havia planejado.

O piloto sabia que a decisão o obrigaria a abrir mão da pole position, mas ele estava confiante de que os outros competidores iriam seguir sua decisão, o que acabou acontecendo.

Marc iria começar a corrida com pneus de chuva, isso porque, minutos antes, estava chovendo. No entanto, o piloto entendeu que a pista começaria a secar rapidamente e essa escolha afetaria seu resultado.

Não foram todos os pilotos deixaram o traçado, o que não obrigaria a direção de prova a abortar a largada. Porém, por questões de segurança, eles decidiram acionar a bandeira vermelha e todos puderam retirar suas motos e retornar ao grid que foi decidido no sábado.

Essa situação curiosa foi um duro golpe para Brad Binder, Enea Bastianini e Ai Ogura. Eles foram os únicos no grid que optaram por pneus slicks, mas, devido ao procedimento de largada abortado, tiveram que ver os outros pilotos trocarem para pneus de tempo seco também.

"Assumimos o risco e a aposta, tomamos a decisão certa", disse o chefe da equipe Trackhouse, Davide Brivio, irritado, logo após a bandeira vermelha ser acionada.

"Quando chegou a hora da largada, eles pararam tudo por causa de alguns pilotos. Aqueles que deixaram o grid fizeram sua própria escolha. Por que eles não nos deixaram largar com a escolha certa? Agora tudo se foi. Estou muito irritado, essa não é a maneira de gerenciar uma largada".

O que dizem os regulamentos?

Uma olhada nos regulamentos da MotoGP nos diz que Brivio está certo sobre essa questão. Antes de o sinal de três minutos ser dado no grid, os pilotos devem ter feito a seleção dos pneus. Se quiserem fazer uma alteração depois disso, devem deixar o grid antes do sinal de um minuto.

Foi exatamente isso que 10 pilotos fizeram. No entanto, as regras estipulavam que esses pilotos começariam a volta de aquecimento nos boxes após a troca de pneus, assumiriam sua posição original no grid e teriam de pagar uma penalidade de passagem durante a corrida.

Essa última parte das regras acabou não sendo seguida no COTA, pois o controle de corrida decidiu adiar a largada. Essa opção também está prevista nos regulamentos.

"No interesse da segurança, a largada será adiada e um novo procedimento de largada será realizado se mais de 10 pilotos iniciarem a corrida a partir dos boxes", diz o Artigo 1.18.16 dos regulamentos da MotoGP.

Esse requisito não foi cumprido, pois exatamente 10 pilotos decidiram retornar aos boxes. E, desde que menos de 11 pilotos iniciem a corrida nos boxes, a corrida deve, em princípio, começar como programado.

Pedro Acosta foi um dos pilotos que voltou para os boxes pouco antes da largada. Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

No entanto, o controle da corrida no Circuito das Américas decidiu abortar o procedimento original de largada. O diretor de corrida Mike Webb explicou essa decisão após o GP dos EUA: "Decidimos adiar a largada e iniciar um procedimento de largada rápida devido a preocupações com a segurança".

"Dado o número de pilotos, motores e pessoal no grid e nos boxes, era impossível iniciar a volta de aquecimento. Uma nova largada da corrida foi a maneira mais segura de responder às condições sem precedentes no início do GP."

Precisa de mais clareza?

Assim que a corrida começou, descobriu-se que os pneus slicks eram de fato a escolha certa, pois a pista parecia ter secado quase completamente. Para Binder, Bastianini e Ogura, em particular, esse foi um duro golpe, pois eles poderiam ter se beneficiado da escolha dos pneus.

A decisão da comissão de corrida de adiar o início da corrida e permitir que todos trocassem para os pneus slicks acabou com a vantagem deles. A frustração desses pilotos e de suas equipes foi totalmente compreendida por Bagnaia, que revelou na coletiva de imprensa:

"Posso imaginar a situação dos caras que estavam no grid prontos com pneus slicks. Eles podem ficar com raiva do que aconteceu. Essa situação específica não está clara nos regulamentos".

Esse sentimento também foi expresso por Álex Márquez. Ele questionou a decisão de adiar a largada.

"Foi caótico para todos. Precisamos de regras claras para essa situação porque ela não está clara. Eu nem sabia [que isso poderia acontecer], eu estava apenas seguindo os caras na frente do grid", explicou o novo líder do campeonato.

"Mas se eles só adiaram a largada por causa do caos, isso não é correto. Se as regras dizem que você pode sair do grid, então eles devem garantir que isso seja mais fácil. Porque não é justo que alguém corra o risco e depois eles adiem a largada. Imagine se eu estivesse no grid com pneus slicks. Seria injusto. Portanto, tudo tem que ser mais claro".

