No fim de semana da MotoGP no Reino Unido, houve poucos círculos no paddock que não abordaram, de uma forma ou de outra, o conflito entre Jorge Martín e a Aprilia, depois que o Campeão do Mundo pediu a fabricante italiana para liberá-lo no final desta temporada, deixando o segundo ano do contrato.

No entanto, com a maior parte dos holofotes voltados para a questão que mantém o Campeonato Mundial em suspense e aguardando o testemunho de Martín, há outros pontos que provavelmente também darão muito o que falar e em breve. Se levarmos em conta o que aconteceu em Silverstone, tanto na pista quanto na sala de imprensa, Pedro Acosta e a KTM são os protagonistas da próxima série. Nesse caso, a disputa entre as duas partes ainda não veio à tona e está nos estágios iniciais, mas a recente mudança de tom nas alegações do espanhol sugere que a tensão logo virá à tona.

No domingo, Acosta terminou em sexto lugar. Esse é o segundo melhor resultado de domingo da temporada em termos de posição, atrás apenas do quarto lugar que ele teria obtido em Le Mans na corrida anterior. Na França, a chuva alterou uma corrida que não pode ser tomada como referência, na qual o espanhol cruzou a linha de chegada 29 segundos atrás do vencedor (Johann Zarco). Na Inglaterra, ele ficou apenas sete segundos atrás de Marco Bezzecchi, que é a menor diferença entre o piloto de Mazarrón e o vencedor até agora no calendário.

Um resultado que estava longe de ser satisfatório para o bicampeão mundial de Moto3 (2021) e Moto2 (2023), que no final do evento ficou desapontado com o desempenho da RC16, protótipo "que não oferece a aderência dos outros".

Além de se concentrar nos pontos fracos da moto que pilota e destacar o passo à frente dado pela concorrência. "Ouvi dizer que a Yamaha trouxe um novo chassi. Eles fizeram a pole e teriam vencido a corrida", disse. As afirmações de Acosta começaram a assumir um tom de advertência, se não de ameaça. "Não aceito essa situação e não tenho paciência. As oportunidades surgem uma vez e não vou esperar a vida toda para ser campeão mundial. Preciso de ajuda da fábrica. Você é jovem até não ser mais" , falou, antes de mencionar explicitamente o contrato atual com a KTM após a última renovação, anunciada há pouco mais de um ano. "Tenho mais um ano de contrato, mas esta semana eu disse abertamente que preciso de ajuda. Não quero ir às corridas apenas para queimar combustível. Ainda acredito nesse projeto. E não estou falando de ganhar o campeonato este ano ou no ano que vem, mas de sentir que estou lutando por algo. Assinei este contrato para lutar pelo Campeonato Mundial, mesmo que eu o perca no final".

A KTM está com problemas há meses. Parece que eles ainda não conseguiram apagar um incêndio quando outro começa, até o ponto em que parece que tudo está pegando fogo. Até a semana passada, a viabilidade econômica da empresa nem sequer estava garantida. A injeção de 600 milhões de euros feita pela Bajaj, um dos maiores acionistas do grupo - juntamente com o ex-CEO Stefan Pierer - é uma economia de tempo, embora ainda não se saiba quais efeitos práticos a injeção terá na divisão de MotoGP.

O Motorsport.com entende que a gigante indiana tem considerado uma saída do campeonato nas últimas semanas. Mas a análise das perspectivas futuras de médio e longo prazo, especialmente com os novos regulamentos técnicos que entrarão em vigor em 2027, e a aquisição iminente da Liberty Media como promotora do evento, oferecem um cenário suficientemente atraente para manter tudo funcionando. Um ponto de interrogação, que precisará ser resolvido em breve, é a possibilidade de que a implantação seja limitada a uma equipe, a equipe oficial, e a venda dos assentos da Tech3 seja buscada.

De qualquer forma, a sobrevivência do programa não é um objetivo válido para Acosta. Ele quer ter as armas necessárias à sua disposição para poder lutar para vencer, que é o que lhe foi prometido quando prorrogou o contrato. Isso, no momento, está longe de ser o que a KTM pode oferecer, que, assim como a Aprilia, está simplesmente cumprindo seu compromisso atual.

"Não quero comentar sobre a situação [com Martin e a Aprilia]. Eu não falei com eles. Estamos muito felizes em ter nossa equipe e nossos pilotos não estão no mercado para o próximo ano", respondeu o diretor esportivo da KTM, Pit Beirer, em Silverstone, antes de Acosta sair do fundo do poço.

A situação é complexa, não importa como você a veja. Para a equipe austríaca, porque eles não estão em posição de sequer considerar a possibilidade de perder Acosta, sua pedra fundamental. O "Tubarão", por sua vez, não está disposto a prolongar por muito mais tempo o sentimento de impotência com o qual vem lidando há muito tempo. Nesse sentido, o Motorsport.com entende que a VR46 é uma das garagens que mais o receberia, já em 2026. Isso, é claro, desde que ele encontre uma maneira de se desvincular da KTM, uma tarefa que não é fácil.

Especialmente porque é praticamente certo que o contrato entre as duas partes não inclui uma cláusula de liberação da natureza do contrato de Martín com a Aprilia. Justamente porque foi graças a essa cláusula que o espanhol pôde deixar a KTM durante o período na Moto2, em 2020, para fazer estrear na MotoGP em uma Pramac Ducati (2021). Como resultado dessa manobra, promovida por Albert Valera, agente de Martín e, curiosamente, também agente de Acosta, a KTM restringiu ao máximo a possibilidade de tal episódio acontecer novamente.

