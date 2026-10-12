MotoGP: Por que suposta queima de largada de Martín na Indonésia não rendeu punição

Mesmo terminando em terceiro no domingo e reassumindo a liderança, um vídeo que se tornou viral nas redes sociais levantou dúvidas sobre se Jorge Martín cometeu uma queima de largada no início da corrida de domingo do GP da Indonésia. No entanto, o regulamento da MotoGP explica os motivos para o espanhol da Aprilia não ser punido.

Martín conseguiu dar uma reviravolta em Mandalika. O piloto espanhol perdeu a liderança na classificação geral no sábado, quando um erro da Aprilia na configuração da pressão dos pneus, além de uma falha própria ao tentar recuperar a liderança que havia sido forçado a ceder a Marc Márquez, o fizeram cair para o quarto lugar, enquanto o atual campeão conquistava a vitória em uma chegada disputada.

Mas no domingo, Martín conseguiu garantir um resultado melhor. Embora não tenha tido uma boa largada, o campeão de 2024 conseguiu lutar para recuperar o terceiro lugar na primeira metade da corrida.

Embora tenha terminado em uma posição intermediária, incapaz de acompanhar o ritmo alucinante imposto por Marco Bezzecchi e Raúl Fernández, o sexto lugar de Márquez recolocou Martín na ponta, com uma vantagem de dois pontos sobre seu compatriota antes do GP da Austrália.

No entanto, o desempenho de Martin no domingo quase foi prejudicado por outro contratempo. Um vídeo viral nas redes sociais causou bastante polêmica, levantando dúvidas se o piloto da Aprilia teria queimado a largada.

Um dos amigos mais próximos de Martín, Aleix Espargaró, estava presente em Mandalika, marcando seu retorno à MotoGP para substituir o lesionado Joan Mir na Honda. Mas o catalão não pôde competir na corrida de domingo devido ao esforço físico que teve de suportar ao longo de dois dias, após uma lesão grave sofrida há alguns meses.

No entanto, Aleix esteve ao lado de Martín durante todo o domingo, inclusive na largada, que foi filmada pela esposa de Aleix, Laura Montero. Ela postou o vídeo em suas redes sociais, e muitos fãs têm analisado o clipe, questionando se ele queimou a largada ou não.

Como é possível observar nas imagens para ver no vídeo, Martín não está completamente parado – como costuma acontecer nas largadas da MotoGP –, mas faz alguns movimentos até o último momento. Dito isso, em nenhum momento do vídeo a luz de largada é mostrada, nem fica claro quando ela se apaga – algo que seria fundamental para determinar se o líder do campeonato mundial cometeu uma infração ou não.

Da mesma forma, os movimentos que o piloto da Aprilia faz também significam que ele avança gradualmente a partir de sua posição de largada, o que também poderia ser interpretado como uma queima.

O que dizem os regulamentos

No entanto, o regulamento esportivo da MotoGP descarta qualquer penalidade para Martín. Em caso de queima de largada, o piloto geralmente recebe uma penalidade de duas voltas longas.

Para esclarecer essa questão, devemos nos referir a dois artigos da versão mais recente do Regulamento Esportivo da MotoGP , publicado em 13 de setembro. O primeiro é o Artigo 1.18.13, que trata da posição que o piloto e a motocicleta devem ocupar dentro de seu box de largada no grid.

“Ao retornarem ao grid [após a volta de formação], os pilotos devem assumir suas posições com a roda dianteira de suas motocicletas alinhada até e atrás da linha da frente e entre as linhas laterais que definem a posição no grid, mantendo os motores ligados. O pneu dianteiro não deve tocar a superfície da pista fora das linhas pintadas”, afirmou o artigo.

Isso significa que a única coisa proibida pelo regulamento é cruzar claramente a linha branca que marca a posição de largada no grid; no entanto, tocar na linha é permitido, pois isso não é considerado ultrapassar a própria posição.

Talvez o aspecto mais controverso em relação à questão de Martin ter ou não saído antes da hora seja os movimentos que ele faz logo antes do início da corrida. Para verificar o que dizem os regulamentos sobre esse assunto, é preciso consultar o Artigo 1.18.14.

“A motocicleta deve estar parada no momento em que as luzes vermelhas forem desligadas. A queima de largada é definida pelo movimento da motocicleta para frente no momento em que as luzes vermelhas forem desligadas”, diz o regulamento.

“No caso de um movimento mínimo e parada subsequente enquanto as luzes vermelhas estiverem acesas, os comissários designados serão os únicos a julgar se houve obtenção de vantagem".

Nesse caso, há dúvidas claramente evidentes sobre se Martín tinha sua Aprilia parada no momento em que as luzes se apagaram, já que a estrutura das luzes de largada não é visível em nenhum momento do vídeo, e sua moto, de fato, se move para frente.

No entanto, o espanhol pode ter movido a moto até o último momento, parando-a precisamente quando as luzes vermelhas estavam prestes a se apagar, a fim de cumprir o regulamento.

Se ele não tivesse feito isso, o incidente estaria sujeito, conforme explicado na segunda parte do artigo, à interpretação dos comissários.

Nesses casos, o regulamento se concentra em determinar se o piloto em questão obteve ou não uma vantagem — um ponto que está aberto a múltiplas interpretações por parte de qualquer pessoa que tenha testemunhado o incidente.

Dito isso, vale ressaltar que Martín não ganhou posições na trajetória até a primeira curva, mas sim as perdeu: tendo largado em quinto, ele entrou na curva em sexto lugar, após ser ultrapassado por Fermín Aldeguer.

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