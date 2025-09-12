Todas as categorias

MotoGP GP de San Marino

MotoGP: Por que titulares da Yamaha ainda não podem correr com o V4

Fabio Quartararo, Álex Rins, Jack Miller e Miguel Oliveira não poderão usar o novo motor este ano por razões regulatórias

Vincent Lalanne-Sicaud
Publicado:
Augusto Fernandez, San Marino MotoGP, 12 September 2025

O V4 da Yamaha faz sua estreia na competição neste fim de semana no GP de San Marino de MotoGP, com a entrada de Augusto Fernández, o principal piloto de testes da fabricante japonesa, como wild-card. O espanhol será o único piloto a usar o V4 na corrida deste ano, já que os outros terão que usar o motor de quatro cilindros em linha.

Nas motos dos pilotos que competem durante toda a temporada, os regulamentos exigem que o motor seja homologado para todo o ano mas, por estar na categoria D das concessionárias, a Yamaha não está sujeita a essa regra. Portanto, a marca tem todo o direito de desenvolver seu motor como bem entender, incluindo a mudança de um de quatro cilindros para um V4 durante o ano, exceto pelo fato de que outros limites entram em jogo.

Na categoria D de concessionárias, a Yamaha tem direito a um total de três carenagens para o ano e todas elas já foram lançadas. Com um layout diferente na moto, uma carenagem diferente é necessária para a V4, mas a equipe oficial e os pilotos da Pramac não estão autorizados a usá-la. Os regulamentos também impõem outros limites técnicos.

"Já aprovamos todas as especificações aerodinâmicas, mas também as caixas de câmbio", disse o chefe da equipe oficial da Yamaha, Massimo Meregalli, ao site da MotoGP. "Essa é uma das razões pelas quais ainda não conseguimos fazer isso, mas os recursos também não são suficientes. Temos apenas duas cópias e elas precisam ser usadas por Augusto para desenvolver a moto".

Antes de uma possível chegada da V4 às motos oficiais no próximo ano, Fernández continuará o desenvolvimento com novos wild-cards antes do final da temporada. "Há uma possibilidade muito forte", confirmou Meregalli. "Não será em Motegi [corrida em casa da Yamaha], mas na Malásia e, provavelmente, em Valência. Depende de como será este fim de semana".

"O objetivo é realmente ir para a Malásia, onde as condições são extremamente difíceis. Um wild-card é a melhor maneira de colocar a moto em seu ritmo. Correr em condições muito quentes colocará mais pressão sobre a moto. Para mim, isso é fundamental", continuou. 

De acordo com Meregalli, os wild-cards são "a melhor maneira de realmente testar a moto e ver como ela se comporta", e isso ficou evidente na manhã de sexta-feira, quando Fernández teve que parar na lateral da pista com sua primeira moto, embora ela não estivesse soltando fumaça. O piloto de testes terminou a sessão menos de um segundo atrás de Fabio Quartararo.

Na segunda-feira, os três titulares da Yamaha que permanecerão na próxima temporada - Quartararo, Álex Rins e Jack Miller - claramente gostaram da descoberta do motor em Barcelona. "Eles já estavam sorrindo", disse Meregalli, que está ansioso para vê-los testarem o V4 novamente no teste de Misano, no dia seguinte à corrida.

"Segunda-feira será outro dia importante, quando os pilotos regulares terão a segunda chance de pilotar a moto. Como vocês sabem, tivemos um teste positivo na segunda-feira. Foi bom porque, embora o clima não tenha nos ajudado muito, conseguimos concluir o teste como queríamos, sem nenhum problema. Para mim, segunda-feira será ainda mais importante porque estaremos com os outros", concluiu. 

