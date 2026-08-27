Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

MotoGP: Trackhouse renova com Fernández; veja como está o grid de 2027

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Trackhouse renova com Fernández; veja como está o grid de 2027

F1: Norris ganha documentário produzido pela Prime Video

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Norris ganha documentário produzido pela Prime Video

MotoGP: Ogura passa por cirurgia na mão e Trackhouse espera retorno em Misano

MotoGP
MotoGP
GP de Aragón
MotoGP: Ogura passa por cirurgia na mão e Trackhouse espera retorno em Misano

Lucas Moraes chega à metade do Sertões 2026 na liderança entre os carros

Rally
Rally
Lucas Moraes chega à metade do Sertões 2026 na liderança entre os carros

Sertões 2026: Baumgart/Cincea vencem quarta etapa, mas Moraes/ Bentivoglio seguem na liderança

Rally
Rally
Sertões 2026: Baumgart/Cincea vencem quarta etapa, mas Moraes/ Bentivoglio seguem na liderança

F1: Câmara testa com a Ferrari antes de 'estreia' com a Haas

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Câmara testa com a Ferrari antes de 'estreia' com a Haas

Guerra no Oriente Médio pode mudar calendário de 2027 da F1; entenda

Fórmula 1
Fórmula 1
Guerra no Oriente Médio pode mudar calendário de 2027 da F1; entenda

MotoGP: Zarco é liberado para correr no TL1 do GP de Aragón

MotoGP
MotoGP
GP de Aragón
MotoGP: Zarco é liberado para correr no TL1 do GP de Aragón
MotoGP

MotoGP: Trackhouse renova com Fernández; veja como está o grid de 2027

Com a chegada do jovem espanhol na equipe italiana, formação do campeonato do ano que vem tem 4 interrogações; confira quais no Motorsport.com

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Raul Fernandez, Trackhouse Racing

Depois de uma longa negociação que durou quase meio ano, a Trackhouse e Raúl Fernández chegaram a um acordo que agora se tornou oficial para as duas próximas temporadas. De fato, era precisamente a duração do contrato que travou as conversas durante meses, já que o piloto espanhol sempre pediu um acordo de duas temporadas, enquanto a equipe americana preferia uma solução mais flexível na MotoGP.

O editor recomenda:

Fernández, de 25 anos, subiu para a MotoGP em 2022 após protagonizar uma temporada espetacular na Moto2 no ano anterior, na qual conquistou oito vitórias, sete poles e 12 pódios, números que, no entanto, não lhe bastaram para ganhar o campeonato, que ficou com seu companheiro na Red Bull KTM Factory Racing Remy Gardner por apenas quatro pontos.

Com apenas 21 anos, a marca austríaca o promoveu à MotoGP com a equipe Tech3, no que foi uma temporada muito complicada para Fernández, que no fim do ano conseguiu se desvincular do contrato para se juntar ao projeto CryptoDATA RNF MotoGP Team, a então equipe satélite da Aprilia, com a qual completou a temporada de 2023.

Após a compra da equipe pela Trackhouse, o espanhol cumpre neste ano sua terceira temporada no time, com o qual conquistou, no ano passado, sua primeira vitória na classe rainha, ao vencer o GP da Austrália, além do pódio em Valência, onde terminou em segundo. Este ano, o madrilenho já soma três pódios -- na Tailândia, em Assen e Sachsenring -- e busca sua primeira vitória da temporada.

Justin Marks, dono da Trackhouse, celebrou a renovação com Fernández: "Na Trackhouse, estamos encantados em anunciar que Raúl Fernández continuará com a equipe pelas próximas duas temporadas. Desde o início da trajetória desta equipe, Raúl esteve totalmente comprometido com nossa missão e objetivos. Ele cresceu como piloto, tanto sobre a moto quanto em sua preparação, abordagem e maturidade". 

"Acreditamos que esta equipe e estas motos estão preparadas para ser uma ameaça constante ao campeonato nos próximos anos e que Raúl pode nos ajudar a alcançar grandes conquistas neste esporte", completou Marks.

Pelo que o Motorsport.com apurou, a tendência para 2027 é uma dupla da Trackhouse composta por Fernández e o piloto italiano Enea Bastianini, que, após duas temporadas ruins com a Tech3-KTM, deve se desvincular do contrato com o fabricante austríaco para dar o salto à equipe americana.

O atual companheiro de Raúl, o japonês Ai Ogura, que já venceu neste ano e é o atual vice-líder da temporada, será piloto oficial de fábrica da Yamaha no ano que vem. Na tabela abaixo, o Motorsport.com mostra como está o grid da MotoGP 2027 até aqui:

EQUIPE PILOTO SITUAÇÃO
Honda HRC Fabio Quartararo Contrato até o fim de 2028
Honda HRC ? (Diogo Moreira ou David Alonso) A definir quem corre por qual equipe
Yamaha Jorge Martín Contrato até o fim de 2028
Yamaha Ai Ogura Contrato até o fim de 2028
Ducati Marc Márquez Contrato até o fim de 2028
Ducati Pedro Acosta Contrato até o fim de 2028
Aprilia Marco Bezzecchi Contrato até o fim de 2028
Aprilia Pecco Bagnaia Contrato até o fim de 2030
KTM Álex Márquez Contrato multianual
KTM Fabio di Giannantonio Contrato multianual
Honda LCR Johann Zarco Contrato até o fim de 2027 via HRC
Honda LCR ? (David Alonso ou Diogo Moreira) A definir quem corre por qual equipe
Pramac Yamaha Toprak Razgatlioglu Contrato até o fim de 2027 via Yamaha
Pramac Yamaha Izan Guevara Garantido em 2027
Gresini Ducati Joan Mir ?
Gresini Ducati Dani Holgado ?
VR46 Ducati Fermín Aldeguer Contrato até o fim de 2028
VR46 Ducati    
TECH3 KTM Luca Marini A confirmar
TECH3 KTM    
Trackhouse Aprilia Raúl Fernández Contrato até o fim de 2028
Trackhouse Aprilia Enea Bastianini A confirmar

Aragón é a GRANDE CHANCE de MÁRQUEZ? ACOSTA 'de volta' e MERCADO da MotoGP! MXGP, SERTÕES e +

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Participe do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior MotoGP: Ogura passa por cirurgia na mão e Trackhouse espera retorno em Misano

Principais comentários
Mais de
Germán Garcia Casanova

MotoGP: Com lesão na mão, Ai Ogura está fora do GP de Aragón

MotoGP
MotoGP
GP de Aragón
MotoGP: Com lesão na mão, Ai Ogura está fora do GP de Aragón

MotoGP: VR46 confirma contratação de Aldeguer por duas temporadas

MotoGP
MotoGP
MotoGP: VR46 confirma contratação de Aldeguer por duas temporadas

MotoGP: KTM repara motores defeituosos após problemas e 'revitaliza' unidades de Acosta

MotoGP
MotoGP
GP de Aragón
MotoGP: KTM repara motores defeituosos após problemas e 'revitaliza' unidades de Acosta
Mais de
Raul Fernandez

Chefe da Trackhouse quer mais corridas de rua: “Vamos levar a MotoGP para perto do público”

MotoGP
MotoGP
Chefe da Trackhouse quer mais corridas de rua: “Vamos levar a MotoGP para perto do público”

MotoGP: Fernández transformou “raiva” em vitória em Silverstone

MotoGP
MotoGP
GP da Grã-Bretanha
MotoGP: Fernández transformou “raiva” em vitória em Silverstone

MotoGP: Álex Márquez e Fernández são liberados para correr no GP da República Tcheca

MotoGP
MotoGP
GP da República Tcheca
MotoGP: Álex Márquez e Fernández são liberados para correr no GP da República Tcheca
Mais de
Trackhouse Racing Team

MotoGP: Ogura passa por cirurgia na mão e Trackhouse espera retorno em Misano

MotoGP
MotoGP
GP de Aragón
MotoGP: Ogura passa por cirurgia na mão e Trackhouse espera retorno em Misano

MotoGP: Trackhouse anuncia Bastianini como substituto de Ogura

MotoGP
MotoGP
GP de Aragón
MotoGP: Trackhouse anuncia Bastianini como substituto de Ogura

NASCAR Cup: Zilisch substituirá Bowman na Hendrick a partir de 2028

NASCAR Cup
NASCAR Cup
NASCAR Cup: Zilisch substituirá Bowman na Hendrick a partir de 2028

Últimas notícias

MotoGP: Trackhouse renova com Fernández; veja como está o grid de 2027

MotoGP
MGP MotoGP
MotoGP: Trackhouse renova com Fernández; veja como está o grid de 2027

F1: Norris ganha documentário produzido pela Prime Video

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Norris ganha documentário produzido pela Prime Video

MotoGP: Ogura passa por cirurgia na mão e Trackhouse espera retorno em Misano

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Aragón
MotoGP: Ogura passa por cirurgia na mão e Trackhouse espera retorno em Misano

Lucas Moraes chega à metade do Sertões 2026 na liderança entre os carros

Rally
Misc Rally
Lucas Moraes chega à metade do Sertões 2026 na liderança entre os carros