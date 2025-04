O GP da Espanha de MotoGP deste fim de semana terá várias mudanças no grid em relação ao que deveria ser a formação titular da temporada 2025, com pilotos reservas na Pramac e na Aprilia, além do primeiro wildcard do ano.

Miguel Oliveira, que sofreu um acidente na corrida sprint do GP da Argentina, em 15 de março, segue em recuperação do ombro esquerdo. O português segue afastado e, neste fim de semana, será substituído mais uma vez por Augusto Fernández na Pramac Yamaha.

Oliveira viajou para o Catar para acompanhar a prova com a equipe, e anunciou que passaria por um novo checkup antes da etapa de Jerez para avaliar a possiblidade de retornar. Mas o português não foi liberado pela equipe médica, com o time satélite da Yamaha confirmando a participação de Fernández pela terceira etapa consecutiva.

"Miguel ainda está se recuperando da lesão sofrida na Argentina e, portanto, estará fora pelo terceiro fim de semana consecutivo", disse a Pramac em um comunicado à imprensa divulgado na terça-feira. "Augusto Fernandez foi confirmado como seu substituto para o GP da Espanha deste fim de semana em Jerez", continuou o comunicado.

"Após uma nova avaliação médica de seu ombro esquerdo - ferido durante a corrida Sprint na Argentina e diagnosticado como uma luxação esternoclavicular - os médicos determinaram que, apesar dos sinais muito positivos de progresso, Oliveira ainda não está apto a competir", explica a Pramac.

A lesão de Oliveira é incomum para um piloto da MotoGP, pois afetou seu esterno e a recuperação é lenta. O próprio piloto, em entrevista ao Motorsport.com, explicou que o airbag do macacão pode ter contribuído para sua lesão no acidente.

A segunda mudança, também já prevista anteriormente, é a presença de Lorenzo Savadori no grid, substituindo mais uma vez o atual campeão, Jorge Martín, na equipe oficial da Aprilia.

Martín chegou a fazer sua estreia na temporada 2025 há duas semanas, no Catar, mas sofreu novamente um forte acidente, o terceiro em 65 dias, terminando com um pneumotórax e 11 fraturas em oito costelas. O espanhol precisou ficar internado em Doha, tendo alta do hospital no domingo de Páscoa. Porém, Martín ainda não tem condições de voar, e segue seu tratamento no país do Oriente Médio.

Segundo apurado pela equipe espanhola do Motorsport.com, Martín pode ser retirado do Catar no fim desta semana, em um avião fretado pela Aprilia. Mesmo assim, o processo de recuperação plena do atual campeão é longo, com previsões de retorno entre junho e agosto, após a pausa de verão da categoria.

A outra novidade do fim de semana em Jerez é a estreia oficial de Aleix Espargaró pela Honda. Após anunciar sua aposentadoria da categoria no fim do ano passado, o espanhol trocou a Aprilia pela marca japonesa para assumir o posto de piloto de testes.

Espargaró fará sua primeira aparição como wildcard da Honda em Jerez, com a marca japonesa podendo colocar até seis pilotos extras na pista ao longo do ano.

