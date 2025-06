Há muitos anos circulam rumores sobre a chegada de Toprak Razgatlioglu à MotoGP, por diferentes construtores ou equipes independentes, mas isso nunca se concretizou. O turco construiu toda a carreira no Superbike até agora, com um título no Supersport 600 em 2015, categoria suporte da competição principal, e dois no Campeonato Mundial de SBK – um com a Yamaha em 2021 e outro com a BMW na temporada passada.

Nas últimas semanas, rumores insistentes falam sobre um retorno à Yamaha, mas agora na MotoGP, por meio da equipe Pramac. A fabricante já afirmou que não tomará nenhuma decisão antes do meio do ano, mas diversos meios de comunicação mencionam um anúncio iminente, possivelmente durante o GP da Itália, daqui a duas semanas – corrida em casa para a Pramac.

Paolo Pavesio, chefe da Yamaha nas competições, não está presente no GP de Aragón, razão pela qual Gino Borsoi, chefe da equipe Pramac, é quem está sendo bombardeado com perguntas.

"Atualmente, são apenas rumores no paddock, só isso", afirmou o ex-piloto em entrevista ao site oficial da MotoGP, embora tenha confirmado que há conversas em andamento com Razgatlioglu: "Rumores são rumores, não há contrato assinado com o Toprak, apenas abrimos uma janela para conversar. Até o verão [europeu], será preciso entender quem serão nossos pilotos e então tomar uma decisão. Só isso."

Borsoi não quer colocar pressão desnecessária sobre os pilotos atuais, mesmo sabendo que o mais ameaçado é Jack Miller, cujo contrato termina no fim da temporada, enquanto Miguel Oliveira tem vínculo até o fim de 2026. Ambos chegaram este ano, com a mudança da Pramac da Ducati para a Yamaha, e Borsoi acredita que eles precisam manter o foco na temporada.

"Também temos que pensar nos nossos pilotos. Eles estão mostrando um grande potencial e, no momento, estamos tentando entender se queremos manter a mesma dupla da temporada atual. Como sempre, estamos conversando."

"A motivação tem que estar presente", ele insistiu. "Temos uma temporada pela frente, eles precisam estar muito motivados para conseguir os melhores resultados possíveis, a fim de mostrar à Yamaha e a nós que têm velocidade para continuar conosco. Se mostrarem velocidade, ficarei mais do que feliz em continuar com eles", finalizou.

