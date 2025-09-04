Todas as categorias

MotoGP GP da Catalunha

MotoGP: Pramac Yamaha confirma renovação com Miller para 2026

Apenas mais uma vaga permanece disponível no grid de 2026, pois a Pramac confirma Jack Miller em Barcelona

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Publicado:
Jack Miller, Pramac Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

A Yamaha anunciou que Jack Miller permanecerá na Pramac para a temporada de MotoGP de 2026 e será parceiro da estrela do Campeonato Mundial de Superbike (WSBK), Toprak Razgatlioglu.

Leia também:

Conforme relatado pelo Motorsport.com no mês passado, Miller foi escolhido em vez do atual companheiro de equipe Miguel Oliveira após meses de especulação sobre a formação da equipe.

O australiano estava cada vez mais desesperado com seu futuro na Pramac e avisou anteriormente que teria de aceitar ofertas de "outros campeonatos" se a Yamaha não lhe estendesse o contrato.

Apurou-se que a BMW estava interessada em recrutar o quatro vezes vencedor de GPs como substituto de Razgatioglu em sua equipe de fábrica do WSBK.

A pressão de Miller, no entanto, fez com que a Yamaha entrasse em ação e um acordo foi fechado no GP da Hungria - que agora foi oficialmente anunciado ao público.

A vasta experiência do piloto de 30 anos na MotoGP, que o viu competir pela Honda, Ducati e KTM, foi decisiva para a decisão da Yamaha, já que a fabricante japonesa se prepara para fazer uma mudança ousada para os motores V4 em 2026.

"Estou muito feliz e animado por continuar com a Yamaha e a equipe Prima Pramac Yamaha MotoGP", disse ele. "Este ano foi um retorno incrível à Pramac Racing. Estou ansioso para trabalhar duro com a Yamaha para ajudar a desenvolver a moto e fechar a lacuna para os outros fabricantes. Acredito que o melhor ainda está por vir". 

"Acima de tudo, quero agradecer imensamente à Yamaha, à Pramac Racing e aos dois Paolos, Pavesio e Campinoti, por sua confiança contínua em minha contribuição para o projeto".

Jack Miller, Pramac Racing

Jack Miller, Pramac Racing

Foto de: Pramac Racing

Antes do GP da Catalunha deste fim de semana, Miller está em 17º lugar na classificação, com um melhor resultado de quinto em Austin. Oliveira, que perdeu quatro GPs no início do ano devido a uma lesão, está na 23ª posição, com apenas 10 pontos.

O piloto português se juntou à Pramac em um contrato de 1+1, com a Yamaha tendo a opção de dispensá-lo após a primeira temporada se determinados critérios de desempenho não forem atendidos. 

Em parte devido a lesões, Oliveira não conseguiu alcançar os resultados definidos nesta temporada, com o 12º lugar em Balaton Park marcando seu melhor resultado em uma corrida de domingo.

"Não é segredo que tenho grande afeição por Jack, um piloto que viveu uma fase importante do crescimento de sua carreira com a Pramac Racing e cujo retorno nesta temporada foi recebido com grande alegria por todos na equipe", disse o chefe da equipe, Paolo Campinoti

"Além do lado humano, a contribuição de Jack foi crucial no apoio à Yamaha com o desenvolvimento da YZR-M1. Sua confirmação como piloto oficial da Yamaha com a Prima Pramac Yamaha para 2026 é importante e preciosa". 

"Gerenciar uma equipe às vezes requer escolhas difíceis e, nesse sentido, quero agradecer sinceramente a Miguel pelo compromisso e profissionalismo que ele demonstrou nesses meses, bem como pela facilidade com que se integrou à nossa equipe. Foi um prazer tê-lo a bordo e descobrir não apenas um ótimo profissional, mas também uma ótima pessoa".

Depois de trocar a fidelidade da Ducati pela Yamaha na virada do ano, a Pramac está em último lugar na classificação das equipes, 50 pontos atrás de sua rival mais próxima, a LCR Honda.





 





Rachit Thukral MotoGP Jack Miller Pramac Racing
