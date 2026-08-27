Embora fosse mais um dos anúncios já esperado mercado de pilotos da categoria, nesta quinta-feira (27), na véspera do GP de Aragón, foi confirmado que Izan Guevara será promovido para a MotoGP em 2027 e que correrá pela Pramac Yamaha.

Com isso, a equipe italiana já tem sua formação para a próxima temporada: o atual segundo colocado da categoria intermediária se juntará a Toprak Razgatlioglu, tricampeão mundial de Superbikes, que completará seu segundo ano na equipe satélite da Yamaha.

Mais cedo, logo pela manhã, a Pramac já havia anunciado a saída de Jack Miller, que deixará o Mundial de Motovelocidade após 16 anos, provavelmente para seguir rumo ao WSBK, onde pretende continuar com a fabricante japonesa.

Dessa forma, a Pramac reunirá, na era das novas motos de 850 cc com pneus Pirelli, dois pilotos que conhecem muito bem os compostos italianos: Razgatlioglu, por sua passagem pela Superbike, e Guevara, pela Moto2.

Campeão da Moto3 em 2022, Guevara completou quatro temporadas na Moto2 antes de dar o salto para a categoria rainha. Em 2024, conquistou seu primeiro pódio e, em 2025, sua primeira vitória, em Valência, o que lhe rendeu a oportunidade de fazer um teste com a Yamaha M1. Em 2026, ele venceu na França e conquistou outros quatro pódios, o que o mantém em segundo lugar no campeonato de pilotos, a apenas 42,5 pontos do líder, Manu González.

A Yamaha indicou em um comunicado que a transição de Guevara para a MotoGP “faz parte do compromisso de longo prazo da fabricante com o desenvolvimento de jovens talentos por meio do programa Yamaha BLU CRU. O espanhol demonstrou um potencial excepcional ao conquistar o Campeonato Mundial de Moto3 em 2022 e continuou a impressionar durante a temporada 2026 da Moto2, onde continua sendo um dos principais candidatos ao título”.

“A promoção de Guevara representa mais um marco importante para o programa de desenvolvimento BLU CRU da Yamaha. Agora que a MotoGP entrará em uma nova era técnica em 2027, com motos de 850 cc e um fabricante de pneus diferente, a Yamaha considera que este é o momento ideal para Guevara dar o salto para a categoria rainha".

Para Guevara, isso será a realização de um sonho: “Para mim, isso é um sonho que se tornou realidade. Chegar à MotoGP sempre foi meu objetivo, e sei como é difícil entrar na categoria rainha. Foram necessários muitos anos de trabalho árduo e sacrifícios por parte de muitas pessoas do meu entorno”.

“Quero agradecer à Yamaha pela confiança que depositaram em mim. Essa oportunidade não é apenas o resultado do meu próprio esforço, mas também do apoio que recebi dos meus pais, da minha equipe, do meu fisioterapeuta e de todos que me ajudaram a crescer tanto como piloto quanto como pessoa".

"Ao mesmo tempo, estou muito tranquilo, pois continuarei totalmente focado na Moto2. Estamos disputando o campeonato e meu objetivo é encerrar este capítulo da minha carreira da melhor maneira possível”.

“Pensando em 2027, estou animado com o desafio. A MotoGP entrará em uma nova era e acredito que isso gerará oportunidades para os pilotos que derem o salto. Meu primeiro objetivo será aprender, me adaptar o mais rápido possível e trabalhar lado a lado com a equipe. Depois, passo a passo, quero continuar melhorando e alcançar o nível mais alto possível”, concluiu.

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