MotoGP | "Precisamos ser inteligentes", diz Moreira antes de estreia; Diogo foi P18 nesta sexta-feira na Tailândia
Em meio aos primeiros treinos livres para o GP da Tailândia, que abre a temporada 2026 da MotoGP, o novato brasileiro Diogo Moreira -- que recoloca o País no grid desde Alexandre Barros -- falou sobre os desafios com a moto da LCR Honda em Buriram.
“O fim de semana, sem dúvida, será muito bom e precisamos ser inteligentes. Só nos resta aproveitar o momento e a moto, ver como será, mas termos mais ou menos a base para começar o fim de semana. Diria que fizemos mais de 60% do trabalho em testes, então sabemos o que é preciso fazer”, disse Diogo.
“Por enquanto, é difícil aproveitar porque estou brigando com a moto, então precisamos dar voltas para entendê-la melhor. Mas como já disse, é preciso entender para desfrutar e andar rápido”, acrescentou Moreira.
“Diria que precisamos prestar atenção nas curvas rápidas, podemos melhorar muito. No fim, no ponto da frenagem das curvas lentas, somos bons. Assim, se conseguirmos ter mais velocidade nas curvas rápidas, podemos melhorar bastante”, completou o piloto do Brasil.
No primeiro dia de atividades no circuito de Chang, Diogo foi o 18º colocado, enquanto seu companheiro Johann Zarco, veterano da categoria e vencedor de corridas na MotoGP, foi o 10º. Quem liderou foi o Marco Bezzecchi, da Aprilia. O Motorsport.com acompanha tudo, aqui e no Pódio Cast. Veja:
