A operação para recolocar o úmero de Marc Márquez no eixo direito, quase dois anos após a fratura causada por uma queda no circuito de Jerez, da MotoGP, decorreu como planejado na quinta-feira. Complexa, esta intervenção exigirá uma longa convalescença, mas o seis vezes Campeão do Mundo comunicou rapidamente a sua satisfação.

"Obrigado a todos pelas mensagens de apoio!" Márquez escreveu no Twitter, junto com uma foto que o mostra assistindo a uma das sessões do GP da Catalunha. "A operação correu bem e me sinto muito bem! Obrigado ao Dr. Joaquín Sánchez Sotelo e sua equipe por seu trabalho incrível."

Alberto Puig, chefe da equipe Honda, pôde falar com Marc Márquez na sexta-feira e sentiu-se um piloto particularmente emocionado, pois a operação desta semana abre a perspectiva de um retorno à condição física de pico, o que o ajudará em sua moto, mas também em sua vida cotidiana.

"A operação foi um sucesso e o médico ficou muito feliz. Não foi fácil e saiu como planejado. Às vezes não é fácil: você planeja uma operação e não consegue fazer como esperava, mas aconteceu. Por isso o médico fiquei satisfeito. Pude falar com Marc ontem, ele ficou muito emocionado, ficou feliz."

Antes da operação, Marc Márquez confidenciou que os médicos não queriam comunicar-lhe uma possível data de retorno, não desejando que ele tivesse vontade de acelerar o processo de cicatrização.

Nas próximas semanas, o catalão avançará passo a passo, dando novos passos a cada 15 dias. "O médico lhe disse que o processo avançará em períodos de duas semanas", disse Puig.

“A cada duas semanas ele espera fazer [novos] movimentos passivos, primeiro com a mão, e depois de quatro ou seis semanas, começar movimentos passivos com o ombro.

"O próximo passo será uma tomografia computadorizada para ver tudo, ele começará a fazer fisioterapia e, lentamente, começará a pensar em voltar à moto", acrescentou.

"Vamos ver o progresso com períodos de duas semanas."

