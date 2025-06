Um teste muito importante aconteceu nesta segunda-feira, já que, para os pilotos, pode ter sido a última oportunidade de corrigir as coisas neste ano. Com exceção das marcas com concessionárias da categoria D, testes são muito limitados durante a temporada da MotoGP. Os titulares puderam pilotar no dia seguinte ao GP da Espanha e poderão fazê-lo no dia seguinte ao GP de San Marino para uma sessão dedicada principalmente à temporada de 2026. Além disso, um dia será agendado em Valência quando o campeonato terminar.

Por isso, a oportunidade de testes no MotorLand Aragón, nesta segunda, é valiosa. Os programas variam de acordo com o fabricante, com a possibilidade de testar pneus com vistas à temporada de 2026, já que, mais uma vez, a Michelin oferecerá o novo pneu dianteiro, que já foi avaliado em Sepang, Buriram e Jerez, e que será lançado no próximo ano, embora seja a última temporada da marca na MotoGP.

Ducati: continuando a tranquilizar Bagnaia

Pecco Bagnaia Foto de: Lluis Gene / AFP via Getty Images

O domínio da Ducati em todos os três campeonatos significa que ela não tem muito com o que se preocupar, mas há um certo mistério em torno da GP25. Marc Márquez lidera o caminho, enquanto Pecco Bagnaia tem tido dificuldades. Na quinta-feira, o italiano descreveu o teste como "superimportante" para ajudá-lo a recuperar a sensibilidade: "Quanto mais voltas eu puder dar e quanto mais peças pudermos testar, melhor será para nós."

No domingo, Bagnaia parecia estar fazendo um grande progresso graças a um disco de freio dianteiro mais largo, o que ele tenta confirmar no teste. Fabio Di Giannantonio, que também está lutando para tirar o melhor proveito da GP25, também está planejando testá-la. A Ducati também planejou alguns novos recursos.

"Teremos um novo pacote aerodinâmico e também testaremos algumas coisas que Pecco deixou de lado para melhorar a moto", disse o chefe da equipe oficial da Ducati, Davide Tardozzi, ao Motorsport.com. "Marc já está usando alguns deles, então, a partir de amanhã, pediremos a Pecco para testá-los novamente para ver se ele faz ainda mais progressos."

Em particular, Bagnaia poderia experimentar o chassi que Márquez usou desde o teste de Jerez até Silverstone e que o espanhol abandonou para o fim de semana em Aragón. Acima de tudo, Márquez insistiu mais uma vez nas pequenas diferenças entre as especificações da moto, pelo menos para garantir que não haja nenhuma.

"Sempre pergunto aos engenheiros e eles dizem exatamente a mesma coisa", disse Márquez no sábado. "Tenho exatamente a mesma motocicleta que Álex [Márquez], Fermín [Aldeguer] e Morbidelli. Não sei por que... mas temos exatamente a mesma motocicleta. Em Le Mans e Silverstone, eu tinha uma especificação diferente, mas aqui eu voltei atrás porque queria a mesma coisa que os outros. No teste de segunda-feira, teremos tempo para testar novamente."

Honda: corrigindo falhas finais

Johann Zarco Foto de: Lluis Gene / AFP via Getty Images

Para a Honda, esse teste não foi uma oportunidade tão valiosa quanto para a Ducati, já que a marca está acostumada a fazer com que os titulares vão para a pista. Esses testes são mais raros para Johann Zarco, mas, como de costume, ele não quis se aprofundar no programa antes do final do fim de semana e, portanto, não pôde revelar nenhuma informação. O francês, no entanto, expressou esperança de entender melhor o que deu errado para ele durante o fim de semana de corrida.

"É possível porque em um teste você tem mais tempo para fazer as coisas", disse Zarco. "Mas eu não sei o que temos que fazer para este teste, teremos nosso programa e coisas para testar, mas talvez ainda possamos brincar com a configuração para entender."

A Honda fez progressos nos últimos meses, mas antes do início do fim de semana, Joan Mir apontou as prioridades nas quais trabalhar, especialmente as vibrações. "Esse é um dos problemas no top 3", enfatizou o campeão mundial de 2020. "Também a falta de velocidade máxima e potência. É semelhante ao problema da vibração."

"No momento, essa é a prioridade da Honda, melhorar o desempenho do motor, progredir e entender as vibrações", resumiu.

KTM: convencendo Acosta

Pedro Acosta Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

A KTM tem sofrido desde o início da temporada, mas a marca conseguiu apagar parte de seu déficit no GP de Aragón, onde a falta de aderência colocou as coisas em equilíbrio novamente. "Não é que nosso nível esteja aumentando, é que o dos outros fabricantes está diminuindo, então temos a impressão de que estamos mais próximos", relativizou Pedro Acosta no sábado, que está acostumado a pressionar a marca nas últimas semanas. A ponto de querer mudar de mundo?

Perguntado novamente no domingo sobre o que precisava ser melhorado durante o teste, Acosta foi muito claro : "A moto inteira." O fabricante planejou vários novos recursos para serem testados nessas máquinas, incluindo peças aerodinâmicas. O principal será mostrar que o desenvolvimento está acontecendo em um ritmo suficientemente intenso para provar ao piloto que a fábrica está fazendo os esforços necessários. "Estou esperando tudo desses testes", disse o espanhol na quinta-feira, o que mais uma vez soou como um aviso.

Na Tech3, Enea Bastianini tenta encontrar os rolamentos de que precisa, já que ele é regularmente o piloto mais problemático do clã KTM. "Acho que serei o primeiro a correr e o último a voltar", disse o italiano após o GP de Aragón.

Aprilia: testando grandes mudanças

Marco Bezzecchi Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Depois de um início de temporada marcado pela ausência de Jorge Martín (e depois o desejo de sair) e o sucesso inesperado de Marco Bezzecchi em Silverstone, a Aprilia quer se concentrar na moto. Um dos pontos fracos identificados é o ritmo de uma volta, que forçou Marco Bezzecchi a fazer duas recuperações nas corridas do fim de semana. Mas o progresso nessa frente não será fácil na segunda-feira.

"Não é fácil melhorar esse tipo de coisa em um dia de testes", confirmou Lorenzo Savadori, que atualmente está alinhando no lugar de Martín, mas também é piloto de testes da Aprilia. "Mas, no geral, precisamos trabalhar na classificação. Talvez precisemos acalmar um pouco a moto, trabalhar na aderência com um pneu novo. Não é fácil de fazer, mas obviamente a Aprilia e todos estão trabalhando para melhorar isso."

A moto será trocada nesta segunda-feira. O chefe da Aprilia Racing, Massimo Rivola, falou de um "dia importante de testes" com "muitas coisas novas" no programa. "Este será um teste realmente importante para tudo", enfatizou Bezzecchi antes do início do fim de semana. "Haverá algo que você pode ver, mas também haverá algo que você não pode. [...] Para nós, é um teste muito importante, será um dia importante."

Questionado novamente sobre as peças do programa no final do fim de semana, Bezzecchi não quis dizer mais nada. No entanto, a Aprilia não se contentará apenas em testar novos desenvolvimentos, já que a marca também deve colocar o líder da Moto2 Manuel González na equipe Trackhouse.

Yamaha: avaliando novos motores

Fabio Quartararo Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

A Yamaha continua a avançar com o desenvolvimento em ritmo constante. Um novo motor foi testado em Jerez e correu em Le Mans. O motor quatro em linha passou por mais desenvolvimento para este teste. "Vamos testar um novo motor na segunda-feira", disse Quartararo na quinta-feira. "Depois disso, não sei as outras partes, mas acho que todos sabem que estamos com falta de aderência e tentaremos encontrar uma configuração para melhorar isso."

Augusto Fernández, piloto de testes da Yamaha para o fim de semana, chegou a mencionar dois motores diferentes e, embora Quartararo tenha brincado sobre a possibilidade de ver na pista o V4 que a marca está desenvolvendo para 2026, ele depois confirmou que a marca só tinha quatros em linha para ele avaliar no momento. "Não há nenhum V4", esclareceu Quartararo à imprensa francesa.

Nos últimos dias, Fernández testou um braço oscilante de carbono e um novo chassi no GP de Aragón, que os pilotos regulares provavelmente avaliaram na segunda-feira. Esse teste foi apenas um prelúdio para a Yamaha, que também programou dois dias de testes em Barcelona na quarta e quinta-feira.

Com Germán Garcia Casanova, Léna Buffa e Fabien Gaillard

MARTÍN DIZ QUERER SAIR: APRILIA 'BATE O PÉ'! Que será de ACOSTA? Quartararo, TRACKHOUSE, Arena Cross

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MARTÍN DIZ QUERER SAIR: APRILIA 'BATE O PÉ'! Que será de ACOSTA? Quartararo, TRACKHOUSE, Arena Cross

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!