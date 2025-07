A lista de inscritos do próximo GP da República Tcheca foi revelada, com o atual campeão mundial de MotoGP, Jorge Martín, pronto para retornar para apenas seu segundo fim de semana de corrida nesta temporada.

Novo contratado da Aprilia, Martín ficou de fora das três primeiras rodadas depois de machucar o pulso nos testes e, em seguida, ficou ainda mais gravemente ferido em um acidente no GP do Catar, com 11 costelas fraturadas e um pneumotórax. Isso foi há três meses e ele vem intensificando o treinamento para o próximo fim de semana em Brno, enquanto tenta resolver o impasse contratual com a nova equipe.

Enea Bastianini, da KTM Tech3, que não participou do GP da Alemanha no último fim de semana depois de ser acometido por apendicite, e Franco Morbidelli, da VR46, que machucou a clavícula na sprint em Sachsenring, também estão na lista de participantes, aguardando a confirmação das equipes, e ainda precisam do sinal verde dos médicos na quinta-feira.

A complicada temporada de estreia de Somkiat Chantra na MotoGP continua, com o piloto tailandês da Honda LCR perdendo o terceiro GP deste ano, depois de Le Mans (cirurgia no braço) e Sachsenring. Desta vez, Takaaki Nakagami o substituirá; o veterano japonês já correu como wildcard da Honda na França - terminando em sexto lugar - e pela equipe de fábrica da HRC em Assen.

Takaki Nakagami, HRC Foto de: HRC

Outro piloto que definitivamente não correrá em Brno é Maverick Viñales, que fraturou o ombro esquerdo em um acidente na classificação em Sachsenring, perdendo as corridas da Alemanha e da República Tcheca depois de não ter conquistado nenhum pódio nos primeiros 10 GPs deste ano. Pol Espargaró poderia substituí-lo em outro retorno ao campeonato mundial, mas ainda não foi incluído na lista de inscritos.

Enquanto isso, a Yamaha inscreveu uma quinta moto com o piloto de testes Augusto Fernández como wildcard. O campeão dae Moto2 de 2022, que não conseguiu registrar um único pódio em suas duas primeiras campanhas de MotoGP, participará de sua quinta corrida este ano, tendo também substituído Miguel Oliveira na Pramac, tendo como melhor resultado dois 13º lugares, no Circuito das Américas e em Aragón.

Reportagem adicional de German Garcia Casanova

Augusto Fernandez, Pramac Racing Foto de: Yamaha Motor Racing

