MotoGP: Qual é o plano de recuperação 'rápida' de Martín para Malásia?

Se enfrentar Marc Márquez em uma disputa acirrada pelo título mundial da MotoGP já é difícil o suficiente, o desafio de Jorge Martín ficou ainda mais complicado após sua queda na sprint no GP da Austrália. No entanto, o campeão de 2024 tem um plano para se recuperar em poucos dias e voltar às pistas no GP da Malásia.

O incidente ocorreu enquanto ele disputava lado a lado com o atual campeão em um duelo explosivo que durou oito voltas e meia.

A queda de Martín resultou em uma fratura sem deslocamento no rádio distal do braço direito, próximo ao punho. Inicialmente, muitos pensaram que suas chances de disputar o campeonato mundial haviam acabado na curva 8 de Phillip Island. No entanto, alguns desdobramentos nas horas seguintes ao acidente trouxeram um vislumbre de esperança.

Primeiro, uma tomografia computadorizada realizada em uma clínica em Melbourne na noite de sábado descartou as suspeitas iniciais dos médicos que o atenderam no circuito, que temiam que ele também pudesse ter sofrido uma segunda fratura na ulna do mesmo braço direito. A tomografia também mostrou que a fratura do rádio não estava deslocada, o que significa que ele não precisaria voltar à Espanha para ser operado.

O segundo “aliado” do piloto #89 foi o mau tempo, que impediu a realização da corrida principal em Phillip Island.

O cancelamento do evento — no qual ele não teria permissão para competir de qualquer forma, após ter sido declarado inapto pela equipe médica do campeonato — significou que Márquez não teve oportunidade de ampliar sua liderança no topo da classificação. Após sua vitória na sprint, o espanhol da Ducati agora lidera com 10 pontos de vantagem sobre Martín e 50 sobre Marco Bezzecchi, que ocupa o terceiro lugar.

Juntos, esses dois acontecimentos incentivaram Jorge a fazer todo o possível para correr na Malásia no próximo fim de semana, enquanto busca aproveitar ao máximo as oportunidades restantes para garantir seu segundo título na categoria principal. É um desafio enorme, e provavelmente doloroso, mas os preparativos para enfrentá-lo já estão em andamento.

A chave está no protocolo de recuperação que Martín seguirá nos próximos quatro dias, elaborado por Aitor Tomas, o fisioterapeuta contratado pela Playmaker, agência que representa tanto Martín quanto Pedro Acosta.

Tomas viaja com eles para tratá-los nas etapas. Martín embarcou em um voo saindo de Melbourne na madrugada de domingo para segunda-feira e já chegou a Kuala Lumpur. Um fisioterapeuta de confiança, com quem ele já trabalhou no passado, irá encontrá-lo lá e seguirá as instruções de Tomas. Tomas deve chegar na terça-feira, quando se concentrará no tratamento do braço direito do piloto.

“O que faremos é dividir o processo em duas fases. A primeira se concentrará em reduzir o inchaço e tratar tudo o que está relacionado à lesão óssea. O objetivo será restaurar a mobilidade, a força e a funcionalidade. Conseguiremos isso por meio da crioterapia [gelo] e da terapia manual”, disse Tomas ao Motorsport.com.

“Ao mesmo tempo, tentaremos promover a regeneração óssea o máximo possível, para que o osso possa se fortalecer gradualmente. Faremos isso utilizando sistemas de magnetoterapia”, acrescentou o fisioterapeuta.

“Se ele for liberado para voltar à moto, aplicaremos um protocolo diferente daquele que normalmente usamos com ele. Nesse caso, vamos nos concentrar no punho, tentando minimizar o inchaço ao máximo, juntamente com a terapia para controle da dor”, explicou Tomas.

A decisão sobre se Martín receberá uma injeção de analgésicos será tomada posteriormente, dependendo de como ele se sentir ao descer da Aprilia RS-GP. O fisioterapeuta também aplicará fita elástica terapêutica na área afetada. A Alpinestars, fornecedora das luvas usadas pelo piloto da Aprilia, modificará sua luva direita para evitar que o fecho cause desconforto.

Jorge Martín, Aprilia Racing Team, Marc Márquez, Ducati Team Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

De segunda a quinta-feira, a agenda do espanhol se limitará à recuperação, ao tratamento e ao repouso. Ao meio-dia de quinta-feira (29), ele seguirá para o circuito, onde a equipe médica do campeonato, liderada pelo Dr. Ángel Charte, avaliará seu estado físico e decidirá se ele receberá autorização para participar da primeira sessão de treinos livres na sexta-feira.

Em casos como este, geralmente é realizada uma nova avaliação após essa sessão inicial, antes que o piloto seja autorizado a continuar com o restante do fim de semana.

As pessoas próximas a Martín estão adotando uma abordagem cautelosa em relação às suas chances de correr. Isso se deve não apenas à fratura em si, mas também à sua localização.

O punho direito é submetido a cargas e tensões consideráveis em uma moto de MotoGP: ele controla o acelerador, move a mão em direção à alavanca para acionar o freio dianteiro e desempenha um papel crucial no apoio ao corpo do piloto, que se inclina para a frente durante a frenagem e para trás durante a aceleração. Além de tudo isso, o calor e a umidade em Sepang tornarão as coisas ainda mais difíceis.

A Aprilia, por sua vez, quer que seu piloto possa competir na Malásia, mas os dirigentes da fabricante italiana também enfatizam a necessidade de cautela.

“Teremos que levar um dia de cada vez e ver como Jorge se sente à medida que as horas e os dias passam. Estamos apoiando-o, mas sabemos que essas situações são extremamente complicadas”, disse um porta-voz da equipe ao Motorsport.com.

“Ninguém precisa dizer a ele o que está em jogo, porque ele sabe perfeitamente bem. É por isso que não estamos colocando nenhuma pressão sobre ele. Qualquer que seja a decisão dele, será a decisão certa para nós. Em situações como essa, a saúde vem em primeiro lugar", concluiu.

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