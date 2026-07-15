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MotoGP - Quartararo admite que terá ano difícil em 2027: "Ainda vou enfrentar desafios"

Yamaha confirmou que o campeão mundial de 2021 está de saída da equipe de fábrica

Redação Motorsport.com
Publicado:
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Foto de: Alexander Trienitz

Fabio Quartararo segue em um ano difícil com a Yamaha, mas uma sétima colocação no GP da Alemanha de MotoGP poderia melhorar o ânimo dele e da equipe. No entanto, o piloto francês, que está deixando a estrutura da marca japonesa, destacou que o resultado final não importa tanto, além de apontar que 2027 será um ano difícil para ele.

Leia também:

A saída de Quartararo da Yamaha já foi confirmada pela marca e pelo piloto francês, e o destino do campeão de 2021 da categoria rainha deve ser a equipe de fábrica da Honda.

Quando questionado se o resultado faz alguma diferença para ele e seu provável futuro na HRC, o francês disse que não, mas ainda afirmou que prefere acabar dentro do top 10 do que na metade final do grid.

“Isso não muda nada", começou o piloto da Yamaha, ao GPONE, depois do GP da Alemanha. "Mas ainda assim prefiro terminar em sétimo do que em 15º. Essa será minha motivação até o final do ano".

"Sei que esses resultados não vão mudar meu futuro, mas quero estar pronto para o próximo capítulo da minha carreira. Não é como se mudar de equipe fosse tornar tudo perfeito da noite para o dia — ainda vou enfrentar desafios".

"É por isso que quero continuar me esforçando ao máximo, aprendendo e me tornando um piloto melhor. Ainda há muito o que aprender".

O francês de 27 anos também afirmou que não levará nada de Sachsenring para Silverstone:  "Não [levarei nada], porque esta é a mesma moto que usei em Barcelona e também em Le Mans. Não há nada de novo para levar para Silverstone".

"Mas é interessante ver que todos os meus melhores resultados deste ano vieram com esta moto e esta configuração. Não acho que precisemos complicar demais as coisas: é melhor trabalhar nos detalhes do que ficar mudando tudo o tempo todo", concluiu.

MARC REINA e AMEAÇA Aprilia! OGURA 2°, Martín 'COM MEDO' e LESÃO de Bezzecchi. DIOGO BEM: vai à HRC?

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

 

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