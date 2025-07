MotoGP: Quartararo admite tensão na Yamaha por futuro do motor V4

Fabio Quartararo reagiu de forma seca às declarações do chefe de equipe Paolo Pavesio de que a Yamaha quer que o novo motor V4 já esteja em suas motos de 2026, dizendo que seu próprio futuro na MotoGP depende da marca japonesa tomar a decisão certa.

Quartararo tem sido um piloto fiel da Yamaha desde que sua carreira na MotoGP começou em 2019, mas sua frustração com o estado atual das coisas cresceu nas últimas semanas, pois as expectativas foram aumentadas apenas para serem frustradas no cálculo final.

O ritmo notável dos treinos classificatórios fez com que ele conquistasse quatro pole positions desde abril, mas, em geral, elas foram acompanhadas de corridas dramaticamente decepcionantes - incluindo uma falha técnica que o privou de uma provável vitória em Silverstone.

"Não sei o que ele pensa", disse Quartararo, depois que os jornalistas mencionaram as reivindicações de Pavesio sobre o V4 na sessão de mídia de sábado à tarde com o piloto. "Acho que ele não se interessa muito pelo lado técnico das coisas".

"Mas, na realidade, eles [a Yamaha] sabem muito bem o que precisam fazer para me manter. Para ser honesto, não me importo se é a V4 ou não, só quero uma moto competitiva para o próximo ano".

Não foi a primeira vez nas últimas semanas que Quartararo deu um ultimato à Yamaha através da mídia. Ele disse que "precisa de um projeto vencedor agora" no GP da Holanda no mês passado.

Paolo Pavesio, Diretor Geral da Yamaha Motor Racing Foto de: Alexander Trienitz

Perguntado se as relações estavam ficando tensas dentro da equipe, Quartararo respondeu afirmativamente, apesar de ter conseguido um bom terceiro lugar na sprint e um quarto lugar na corrida de domingo.

"Claro, está ficando um pouco tenso, porque estamos sempre esperando mais e mais coisas, melhorias. Podemos ver que realmente não temos nenhuma", disse ele. "Com o V4, estamos obtendo um feedback muito bom, mas os tempos de volta são muito lentos. Na realidade, o que importa para mim são os tempos de volta. A sensação com uma motocicleta pode ser boa, mas..."

A linguagem corporal de Quartararo na Alemanha traiu suas frustrações tanto quanto suas palavras. Ele bateu sua máquina com raiva no final do TL3 na manhã de sábado devido a um problema técnico.

