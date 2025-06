Após um fim de semana difícil no GP de Aragón de MotoGP, Fabio Quartararo lamentou a oportunidade perdida na etapa e comentou sobre o teste desta segunda-feira no MotorLand e as expectativas para as próximas.

Para o "Diablo", o GP foi um dos mais difíceis da temporada, sofrendo desde sexta-feira com problemas de tração que ele não conseguiu resolver graças à eletrônica. No entanto, ele teve que renovar suas expectativas para o dia de testes, no qual teve que testar, entre outras coisas, um novo motor, de quatro cilindros em linha, e não a unidade V4 que está sendo desenvolvida pela marca japonesa.

O francês apareceu diante da mídia após as primeiras quatro horas de testes no MotorLand, antes de voltar ao M1 para a sessão da tarde. Com um tempo de 01min46s213 (melhor do que o seu tempo no Q2 do sábado) após 40 voltas, ele ficou em quarto lugar na tabela de tempos, quatro décimos abaixo do 01min45s749 com o qual Marc Márquez estava dominando.

Quartararo começou resumindo o que havia testado até o momento: "Testei a eletrônica, o motor, peças da carenagem.... O novo motor parece um pouco melhor, a carenagem parece a mesma. Em termos de eletrônica, trabalhamos bastante, mas é algo que não acontece com frequência, mexer tanto nessa área na pista".

"Vamos recomeçar em Mugello, com a mesma configuração de Silverstone, Le Mans e Jerez. Foi isso. Agora vou sair de novo só para experimentar uma configuração que o Augusto Fernandez fez, para sentir um pouco. E é isso, nada de novo para tentar".

Quando perguntado se, ao receber uma nova configuração eletrônica, ele recebe instruções claras sobre o que esperar e onde pode estar a diferença, ele respondeu:

"É claro, mas parece que fazemos [as mudanças] muito pequenas só por fazer. Eu gostaria de dar passos maiores e talvez voltar [para o topo mais cedo], mas não esperar tanto. Acho que isso é algo que ainda temos que aprender na equipe, porque a mentalidade mudou há muito tempo. Mas acho que ainda temos um longo caminho a percorrer, para realmente trabalharmos corretamente, a equipe, os engenheiros e eu, para trabalharmos muito mais juntos. Mas estamos dando bons passos e acho que está certo".

No entanto, embora Quartararo reconheça o quanto pode ser ganho com a eletrônica, para ele o cerne da questão está em outro lugar:

"Acho que a aderência mecânica é onde podemos realmente dar um grande passo, mas não a encontramos. Encontramos um pouco, mas não o suficiente. Mas acho que, em termos de eletrônica, há muito a ganhar, mas não sabemos realmente. Acho que ninguém sabe o quanto podemos ganhar com a eletrônica. E acho que isso será uma ajuda no dia em que realmente encontrarmos nosso compromisso".

Depois de um GP de Aragão marcado por 'chattering', ou seja, vibrações e saltos intensos, o campeão de 2021 confessou que voltou a sofrer com isso na segunda-feira, apesar de tentar consertar o problema com mudanças na configuração:

"Foi um pouco estranho, na verdade. É uma tentativa que temos que fazer esta tarde, dar mais de cinco voltas seguidas, para ver se está lá ou não. Ou se estiver vindo por outro motivo, vamos tentar [consertar]. Mas foi um fim de semana muito estranho para nós por causa da conversa, porque nunca tivemos isso na corrida. E aqui tivemos no sprint e no domingo".

Mas a falta de aderência continua a preocupar o #20, que até voltou para sua garagem um pouco irritado depois das primeiras saídas para ver que as mudanças na moto não melhoraram esse aspecto fundamental, e que seu pneu traseiro já estava destruído:

"Basicamente, de sexta-feira até hoje ainda não conseguimos o que estou pedindo na eletrônica. E não é possível passar por sexta, sábado, domingo e segunda-feira e ainda não ter uma coisa que, para mim, esteja realmente clara. E ainda estamos procurando por isso. E é por isso que fiquei chateado, porque em um fim de semana de corrida você não tem tempo [para testar]".

"E perder um décimo, dois décimos, em uma área que deveria ser resolvida em dez minutos pela eletrônica? Ainda não sabemos como fazer isso. E é por isso que ainda temos de mudar muitas, muitas coisas. Mas não podemos mudar tudo em poucas semanas".

Quartararo descarta que isso tenha algo a ver com a nova unidade de potência da Yamaha: "Não, porque os três motores que testamos este ano eram muito, muito semelhantes. Apenas um pouco mais potentes, mas o comportamento de tração era o mesmo. Mas eu também estava sofrendo hoje com o mesmo motor de ontem. Portanto, não está relacionado a isso.

Também perguntaram ao francês se ele havia experimentado o sistema de rádio que está sendo desenvolvido pela MotoGP ou o novo pneu dianteiro no qual a Michelin está trabalhando:

"Não experimentei o rádio, já o fiz 50 vezes. Acho que fui o primeiro a usá-lo em Valência no ano passado. Eles fizeram uma melhoria. Agora, não sei realmente como será. E o pneu dianteiro, foi o que testamos em muitos circuitos. É um bom pneu, mas é uma forma diferente de pilotar. Gostaria que eles o trouxessem de volta, fui mais rápido com ele porque é um pouco mais largo. É um pouco diferente de pilotar porque a moto parece levantar muito. Porque há mais área de superfície no pneu, então é um pouco estranho. Mas é uma questão de adaptação".

Nos próximos dias, a Yamaha realizará um teste privado em Barcelona, do qual Quartararo não participará, embora o MotorLand possa oferecer o problema da baixa aderência para testar peças:

"Não vou fazer o teste de Barcelona porque, no fim das contas, para mim não faz sentido testar e fazer muito trabalho de pista. Miguel Oliveira e Jack Miller irão, e nós também fomos a Misano, quando eles não estavam lá. Acho que eles só querem testar também o que testamos em Misano. Esta não é a pista para realmente sentir uma diferença, e há também a questão dos pneus. Estamos fazendo muitos testes e não temos muitos pneus para desperdiçar", acrescentou.

