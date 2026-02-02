MotoGP - Quartararo: "Até o momento, não tenho nada assinado"

Fabio Quartararo é um dos pilotos da MotoGP que mais está sendo procurado pela imprensa nos últimos dias, como ficou claro nesta segunda-feira (02) em Sepang, local onde acontecerão os primeiros testes coletivos da pré-temporada de 2026, entre 03 e 05 de fevereiro. E isso se deve a uma informação exclusiva revelada pelo Motorsport.com Espanha há alguns dias sobre seu futuro: o francês deve deixar a Yamaha e correr pela outra fábrica japonesa do grid, a Honda, a partir de 2027.

Assim, a Honda foi uma das primeiras marcas a se mexer em um mercado de transferências agitado, no qual Jorge Martín está próximo de fechar sua contratação pela Yamaha para as próximas duas temporadas, como também foi apurado com exclusividade pelo Motorsport.com, e no qual Pedro Acosta deve correr na equipe oficial da Ducati como companheiro de Marc Márquez, deixando Pecco Bagnaia sem vaga no grid.

Nesta segunda, em um encontro com a imprensa antes do teste de Sepang, no qual o Motorsport.com também esteve presente, Quartararo, que já havia pilotado na pista em dois dias anteriores durante o Shakedown, comentou sobre a informação de sua possível ida para a Honda.

O piloto francês confirmou que, de fato, a Honda é uma das fábricas com as quais está negociando seu futuro, mas afirmou que "ainda" não assinou nenhum contrato até o momento.

"Honda é uma das equipes com as quais estou conversando. Vou levar o tempo que precisar para tomar a decisão pensando em 2027, mas até hoje não tenho nada assinado. Tenho as pessoas certas ao meu redor", começou.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Além disso, o campeão mundial em 2021 valorizou positivamente o fato de ter renome e prestígio suficientes para despertar o interesse de mais de uma marca por sua pilotagem: "Quando eu era jovem, aprendi que a maior pressão que você pode ter ao seu redor é não ter equipes que queiram você. Isso assusta. Ter opções é um prazer".

Por fim, falando sobre o mercado para a temporada 2027, que trará um novo regulamento técnico e os pneus Pirelli que prometem embaralhar as cartas do grid da classe rainha, Quartararo deixou claro seu objetivo.

O piloto de 26 anos não priorizará o aspecto financeiro, mas sim o esportivo: "É uma aposta para mim, mas também para todo mundo. Todos vão tentar te convencer. As pessoas podem dizer o que quiserem; não se trata de dinheiro, mas de voltar a vencer", concluiu.

