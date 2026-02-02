Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

VÍDEO F1: Hamilton teria tido noite romântica com Kim Kardashian em Londres, dizem tabloides ingleses

Fórmula 1
Fórmula 1
VÍDEO F1: Hamilton teria tido noite romântica com Kim Kardashian em Londres, dizem tabloides ingleses

F1: Antonelli define objetivo de vencer e "ser o melhor" com a Mercedes em 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Antonelli define objetivo de vencer e "ser o melhor" com a Mercedes em 2026

F1: Mercedes divulga peso do carro para 2026; equipe está dois quilos atrás da Ferrari

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Mercedes divulga peso do carro para 2026; equipe está dois quilos atrás da Ferrari

Tudo sobre o Clash no Bowman Gray Stadium da NASCAR, com transmissão ao vivo do Motorsport.com

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Cook Out Clash at Bowman Gray
Tudo sobre o Clash no Bowman Gray Stadium da NASCAR, com transmissão ao vivo do Motorsport.com

F1: Ferrari contrata chefe de longa data da 'família' Red Bull; veja quem

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Ferrari contrata chefe de longa data da 'família' Red Bull; veja quem

Campeão de 2009 da F1, Button vira embaixador da Aston Martin

Fórmula 1
Fórmula 1
Campeão de 2009 da F1, Button vira embaixador da Aston Martin

'F1: O Filme' ganha Grammy 2026 com Chris Stapleton após três indicações

Fórmula 1
Fórmula 1
'F1: O Filme' ganha Grammy 2026 com Chris Stapleton após três indicações

F1: Ultrapassagens ainda parecem “difíceis” com carros de 2026, alerta Ocon

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: Ultrapassagens ainda parecem “difíceis” com carros de 2026, alerta Ocon
MotoGP

MotoGP - Quartararo: "Até o momento, não tenho nada assinado"

Campeão de 2021 confirmou, na véspera do teste de Sepang, que está conversando com outras equipes para 2027, incluindo a Honda

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Publicado:
Add as a preferred source
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo é um dos pilotos da MotoGP que mais está sendo procurado pela imprensa nos últimos dias, como ficou claro nesta segunda-feira (02) em Sepang, local onde acontecerão os primeiros testes coletivos da pré-temporada de 2026, entre 03 e 05 de fevereiro. E isso se deve a uma informação exclusiva revelada pelo Motorsport.com Espanha há alguns dias sobre seu futuro: o francês deve deixar a Yamaha e correr pela outra fábrica japonesa do grid, a Honda, a partir de 2027.

Leia também:

Assim, a Honda foi uma das primeiras marcas a se mexer em um mercado de transferências agitado, no qual Jorge Martín está próximo de fechar sua contratação pela Yamaha para as próximas duas temporadas, como também foi apurado com exclusividade pelo Motorsport.com, e no qual Pedro Acosta deve correr na equipe oficial da Ducati como companheiro de Marc Márquez, deixando Pecco Bagnaia sem vaga no grid.

Nesta segunda, em um encontro com a imprensa antes do teste de Sepang, no qual o Motorsport.com também esteve presente, Quartararo, que já havia pilotado na pista em dois dias anteriores durante o Shakedown, comentou sobre a informação de sua possível ida para a Honda.

O piloto francês confirmou que, de fato, a Honda é uma das fábricas com as quais está negociando seu futuro, mas afirmou que "ainda" não assinou nenhum contrato até o momento.

"Honda é uma das equipes com as quais estou conversando. Vou levar o tempo que precisar para tomar a decisão pensando em 2027, mas até hoje não tenho nada assinado. Tenho as pessoas certas ao meu redor", começou.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Além disso, o campeão mundial em 2021 valorizou positivamente o fato de ter renome e prestígio suficientes para despertar o interesse de mais de uma marca por sua pilotagem: "Quando eu era jovem, aprendi que a maior pressão que você pode ter ao seu redor é não ter equipes que queiram você. Isso assusta. Ter opções é um prazer".

Por fim, falando sobre o mercado para a temporada 2027, que trará um novo regulamento técnico e os pneus Pirelli que prometem embaralhar as cartas do grid da classe rainha, Quartararo deixou claro seu objetivo.

O piloto de 26 anos não priorizará o aspecto financeiro, mas sim o esportivo: "É uma aposta para mim, mas também para todo mundo. Todos vão tentar te convencer. As pessoas podem dizer o que quiserem; não se trata de dinheiro, mas de voltar a vencer", concluiu.

DIOGO e YAMAHA abrem TESTES da MotoGP 2026! Mercado SE AGITA logo cedo e MÁRQUEZ DITA os rumos | AMA

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior MotoGP: Bezzecchi renova com Aprilia em contrato plurianual
Próximo artigo MotoGP - Álex Márquez: “Gresini é a opção mais sólida, mas pode ser que este seja um momento para arriscar”

Principais comentários

Mais de
Oriol Puigdemont

MotoGP - Álex Márquez: “Gresini é a opção mais sólida, mas pode ser que este seja um momento para arriscar”

MotoGP
MotoGP
MotoGP - Álex Márquez: “Gresini é a opção mais sólida, mas pode ser que este seja um momento para arriscar”

MotoGP: Acosta correrá pela Ducati em 2027 ao lado de Marc Márquez; futuro de Bagnaia é incerto

MotoGP
MotoGP
Sepang shakedown
MotoGP: Acosta correrá pela Ducati em 2027 ao lado de Marc Márquez; futuro de Bagnaia é incerto

Exclusivo: Martín acerta com a Yamaha para MotoGP 2027 e 2028

MotoGP
MotoGP
Exclusivo: Martín acerta com a Yamaha para MotoGP 2027 e 2028
Mais de
Fabio Quartararo

Honda avança em negociações por Quartararo para nova era da MotoGP

MotoGP
MotoGP
Honda avança em negociações por Quartararo para nova era da MotoGP

MotoGP: Yamaha apresenta pintura de 2026 em moto que marca estreia do V4

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Yamaha apresenta pintura de 2026 em moto que marca estreia do V4

MotoGP: Pilotos da Yamaha revelam melhorias e perdas no V4 para 2026

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Pilotos da Yamaha revelam melhorias e perdas no V4 para 2026
Mais de
Movistar Yamaha MotoGP

MotoGP: Alex Márquez mira vaga em equipes de fábrica para 2027

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Alex Márquez mira vaga em equipes de fábrica para 2027

MotoGP: V4 é um projeto "no limite entre coragem e loucura", revela chefe da Yamaha

MotoGP
MotoGP
MotoGP: V4 é um projeto "no limite entre coragem e loucura", revela chefe da Yamaha

Ex-chefe da Yamaha na MotoGP, Lin Jarvis confirma saída da montadora

MotoGP
MotoGP
Ex-chefe da Yamaha na MotoGP, Lin Jarvis confirma saída da montadora

Últimas notícias

VÍDEO F1: Hamilton teria tido noite romântica com Kim Kardashian em Londres, dizem tabloides ingleses

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
VÍDEO F1: Hamilton teria tido noite romântica com Kim Kardashian em Londres, dizem tabloides ingleses

F1: Antonelli define objetivo de vencer e "ser o melhor" com a Mercedes em 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Antonelli define objetivo de vencer e "ser o melhor" com a Mercedes em 2026

F1: Mercedes divulga peso do carro para 2026; equipe está dois quilos atrás da Ferrari

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Mercedes divulga peso do carro para 2026; equipe está dois quilos atrás da Ferrari

Tudo sobre o Clash no Bowman Gray Stadium da NASCAR, com transmissão ao vivo do Motorsport.com

NASCAR Cup
NAS NASCAR Cup
Cook Out Clash at Bowman Gray
Tudo sobre o Clash no Bowman Gray Stadium da NASCAR, com transmissão ao vivo do Motorsport.com