MotoGP: Quartararo avalia resultado do TL2 e elogia traçado de Goiânia

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Francês da Yamaha foi sétimo colocado e garantiu vaga direto no Q2

Olivia Nogueira Guilherme Longo
Publicado:
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Em sessão marcada pela chuva, o treino livre 2 encerrou as atividades de pista desta sexta-feira (20) do GP do Brasil de MotoGP. Melhor colocado da equipe de fábrica da Yamaha, Fabio Quartararo foi sétimo colocado e garantiu vaga direto no Q2 para a classificação. 

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"Sabemos o que temos e tivemos que aproveitar a oportunidade nessas condições complicadas, com um traçado novo. A janela era super pequena porque eu também estava com pneu usado. Esperávamos que a chuva continuasse igual, mas depois aumentou. Então foi bom, especialmente porque fizemos 16 voltas com o pneu e isso por si só já foi positivo", disse em entrevista após a sessão. 

O francês ainda opinou sobre a pista do circuito de Goiânia, inédita na MotoGP: "Eu gosto. Não parece que ela é realmente pequena. Claro, a volta é curta, mas para mim parece muito maior do que o esperado, também por causa do traçado". 

"Infelizmente, não conseguimos explorar realmente as condições da pista, porque estava irregular, foi difícil, mas acho que com sol pleno e pista totalmente seca, é muito divertida", completou. 

JÁ É GP BRASIL! Pódio Cast traz TUDO: Papo com MÁRQUEZ e Diogo, Quartararo RESENHA, Zarco, MARTÍN e+

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