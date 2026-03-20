MotoGP: Quartararo avalia resultado do TL2 e elogia traçado de Goiânia
Francês da Yamaha foi sétimo colocado e garantiu vaga direto no Q2
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Em sessão marcada pela chuva, o treino livre 2 encerrou as atividades de pista desta sexta-feira (20) do GP do Brasil de MotoGP. Melhor colocado da equipe de fábrica da Yamaha, Fabio Quartararo foi sétimo colocado e garantiu vaga direto no Q2 para a classificação.
"Sabemos o que temos e tivemos que aproveitar a oportunidade nessas condições complicadas, com um traçado novo. A janela era super pequena porque eu também estava com pneu usado. Esperávamos que a chuva continuasse igual, mas depois aumentou. Então foi bom, especialmente porque fizemos 16 voltas com o pneu e isso por si só já foi positivo", disse em entrevista após a sessão.
O francês ainda opinou sobre a pista do circuito de Goiânia, inédita na MotoGP: "Eu gosto. Não parece que ela é realmente pequena. Claro, a volta é curta, mas para mim parece muito maior do que o esperado, também por causa do traçado".
"Infelizmente, não conseguimos explorar realmente as condições da pista, porque estava irregular, foi difícil, mas acho que com sol pleno e pista totalmente seca, é muito divertida", completou.
JÁ É GP BRASIL! Pódio Cast traz TUDO: Papo com MÁRQUEZ e Diogo, Quartararo RESENHA, Zarco, MARTÍN e+
Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
MotoGP: "Não sei o que aconteceu" com a moto, admite Morbidelli após problemas no TL2 do GP do Brasil
MotoGP: Mesmo com chuva, pilotos elogiam pista "fantástica" e "super legal" de Goiânia
MotoGP: Márquez acredita que "o clima tem a resposta" sobre ordem de forças em Goiânia
MotoGP: Moreira diz que sexta não mostrou "situação real" da pista de Goiânia, mas prevê corrida "bem animada"
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários