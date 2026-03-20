MotoGP: Quartararo avalia resultado do TL2 e elogia traçado de Goiânia

Em sessão marcada pela chuva, o treino livre 2 encerrou as atividades de pista desta sexta-feira (20) do GP do Brasil de MotoGP. Melhor colocado da equipe de fábrica da Yamaha, Fabio Quartararo foi sétimo colocado e garantiu vaga direto no Q2 para a classificação.

"Sabemos o que temos e tivemos que aproveitar a oportunidade nessas condições complicadas, com um traçado novo. A janela era super pequena porque eu também estava com pneu usado. Esperávamos que a chuva continuasse igual, mas depois aumentou. Então foi bom, especialmente porque fizemos 16 voltas com o pneu e isso por si só já foi positivo", disse em entrevista após a sessão.

O francês ainda opinou sobre a pista do circuito de Goiânia, inédita na MotoGP: "Eu gosto. Não parece que ela é realmente pequena. Claro, a volta é curta, mas para mim parece muito maior do que o esperado, também por causa do traçado".

"Infelizmente, não conseguimos explorar realmente as condições da pista, porque estava irregular, foi difícil, mas acho que com sol pleno e pista totalmente seca, é muito divertida", completou.

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