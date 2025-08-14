Nos últimos meses, o discurso e a apresentação de Fabio Quartararo têm sido os mesmos em todas as apresentações, com algumas exceções. O talento do francês, campeão da MotoGP em 2021, esbarrou nas limitações da M1 que ele pilota, que é fraca na maioria dos aspectos quando comparada com a Ducati, a Aprilia e, como vimos em Brno, também com a KTM. No entanto, Quartararo preferiu focar em sua preparação física do que nos problemas da máquina japonesa.

O francês é o ponta de lança de um projeto que está em um impasse, com os engenheiros concentrados principalmente no desenvolvimento do motor V4, com o qual a marca espera recuperar a proeminência perdida até 2027, quando os novos regulamentos e os motores de 850cc entrarem em vigor. Até lá, ainda há um longo caminho a percorrer, e o caminho percorrido até agora não leva Quartararo a entrar na onda do otimismo.

É provavelmente por isso que o francês optou por se desconectar em todos os níveis neste verão, dividindo seu tempo livre em dois. Na primeira semana, ele saiu de férias para a praia e, na segunda, ficou em Andorra, onde mora e onde trabalhou em sua preparação física.

Além de correr, um de seus principais hobbies, o piloto #20 foi visto praticando testes com pessoas como Casey Stoner, antes de ir para a Áustria, onde estará de volta à pista nesta sexta-feira, presumivelmente para enfrentar a realidade da M1.

"Preferi não pensar na primeira metade da temporada ou no que está por vir. Saí de férias por uma semana e nas outras duas fiquei em casa, treinando", resumiu Quartararo, que tem apenas um pódio, aquele milagroso segundo lugar em Jerez, como destaque de 2025.

"Não há muito o que analisar, porque fazemos isso no final das corridas. É verdade que houve um teste em Barcelona nos dias 30 e 31 de julho. Eu tinha que ir e ver, mas preferi ficar em casa. Eu nem perguntei, porque prefiro experimentar as coisas sozinho e tirar minhas próprias conclusões", disse o piloto da Yamaha, nono na classificação de pontos, com uma margem de cinco pontos sobre Fermin Aldeguer e um déficit de sete pontos em relação a Johann Zarco (oitavo).

A partir da etapa austríaca, as motos incorporarão uma nova ferramenta através da unidade de controle eletrônico para controlar um pouco mais os desvios e a perda de tração. Para ele, isso pode ajudar um pouco a compensar as deficiências do protótipo da fabricante japonesa, especialmente na aceleração.

"Testei o controle de estabilidade em Misano há alguns meses e foi muito bom. Sabendo que estamos um pouco atrás dos outros em termos de eletrônica, isso pode nos ajudar um pouco. Acho que pode mascarar um pouco mais os nossos problemas", previu o francês, que, além de treinar e descansar, também pôde acompanhar as 8 Horas de Suzuka, em que a Yamaha terminou em segundo lugar: "Um dia vou correr lá, porque é uma corrida lendária, mas o momento é agora".

