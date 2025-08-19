Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
MotoGP GP da Áustria

MotoGP: Quartararo confirma teste em Misano com motor V4 da Yamaha

Francês testará novo componente pela primeira vez no mês que vem, no teste coletivo da categoria

Olivia Nogueira
Publicado:
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Fabio Quartararo confirmou que irá testar o novo motor V4 da Yamaha em setembro, dia 15, no teste coletivo da MotoGP em Misano, após o GP de San Marino. O francês já tinha falado que gostaria de testar o novo componente na pista italiana, mas ainda não era certo se o teste aconteceria durante uma sessão privada ou coletiva. 

Leia também:

“Em Misano, vou testar o V4… na segunda-feira”, confirmou no fim de semana do GP da Áustria. “Será bom ver o potencial da nova moto”. 

Atualmente, a Yamaha é a única fabricante que utiliza motores em linha na MotoGP, mas, fora do top 5 entre as equipes, a montadora começou a pensar em alternativas que pudessem melhorar a performance. 

O motor está sendo desenvolvido pelos pilotos de teste da fabricante japonesa, Augusto Fernandez e Andrea Dovizioso, e está programado para estrear no ano que vem, mas apenas se for competitivo o suficiente. Quartararo, no entanto, quer tirar as próprias conclusões: "Augusto e Dovi são pilotos realmente experientes e, claro, tenho confiança neles, mas, até eu testar a moto, não quero concluir nada".

Recentemente, Fernandez revelou que eles ainda não testaram 100% da capacidade do novo componente: "O motor não está em todo seu potencial, não nos deram tudo ainda". 

"Sei que o motor ainda está lento, mas, pensando no futuro, esse ponto será crucial. Temos que ter uma moto não só que seja rápida, mas que seja rápida também nas retas", adicionou Quartararo, que destacou também os testes pré-temporada do ano que vem. 

"Entre Misano e Valência, não dá realmente para mudar a moto, mas, entre novembro e fevereiro, você tem bastante tempo para ajustar. Para mim, fevereiro será o teste mais importante", disse. Mesmo sem ter testado o novo motor, o francês acredita que a Yamaha irá adotar o novo componente em 2026: "Não podemos correr de novo com o quatro em linha, estamos muito longe e não estamos progredindo". 

"Então, é quase certo que vamos correr com o V4. Estou ansioso para testar a moto, pois acho que realmente precisamos de uma mudança”, finalizou. 

DIOGO REINA e ESTÁ PERTO DE DEFINIR FUTURO NA MOTOGP: Saiba TUDO pós-Áustria! MÁRQUEZ VIVE SEU AUGE?

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST pós-vitória de Diogo Moreira na Áustria: 

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

In this article
Olivia Nogueira MotoGP
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Diogo Moreira se aproxima de acordo com Honda para estrear na MotoGP em 2026

Principais comentários
Mais de
Olivia Nogueira
MotoGP: Márquez supera Bezzechi e vence GP da Áustria

MotoGP: Márquez supera Bezzechi e vence GP da Áustria

MotoGP
GP da Áustria
MotoGP: Márquez supera Bezzechi e vence GP da Áustria
Moto2: Diogo Moreira domina e vence na Áustria; González abandona

Moto2: Diogo Moreira domina e vence na Áustria; González abandona

Moto2
Red Bull Ring
Moto2: Diogo Moreira domina e vence na Áustria; González abandona
MotoE: Ferrari supera Casadei em duelo acirrado e vence na Áustria; Granado sofre queda

MotoE: Ferrari supera Casadei em duelo acirrado e vence na Áustria; Granado sofre queda

MotoE
MotoE: Ferrari supera Casadei em duelo acirrado e vence na Áustria; Granado sofre queda

Últimas notícias

MotoGP: Quartararo confirma teste em Misano com motor V4 da Yamaha

MotoGP: Quartararo confirma teste em Misano com motor V4 da Yamaha

MGP MotoGP
GP da Áustria
MotoGP: Quartararo confirma teste em Misano com motor V4 da Yamaha
F1 - Montoya: "Unidade de potência da Red Bull para 2026 pode surpreender"

F1 - Montoya: "Unidade de potência da Red Bull para 2026 pode surpreender"

F1 Fórmula 1
GP da Holanda
F1 - Montoya: "Unidade de potência da Red Bull para 2026 pode surpreender"
F1: Massa traz atualizações do processo de 2008 e 'abre o coração'

F1: Massa traz atualizações do processo de 2008 e 'abre o coração'

F1 Fórmula 1
F1: Massa traz atualizações do processo de 2008 e 'abre o coração'
Porsche Cup: Após jornada quase perfeita no Algarve, Muller vê quali duplo como trunfo no Estoril

Porsche Cup: Após jornada quase perfeita no Algarve, Muller vê quali duplo como trunfo no Estoril

PCUP Porsche Cup
Porsche Cup: Após jornada quase perfeita no Algarve, Muller vê quali duplo como trunfo no Estoril

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros