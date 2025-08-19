MotoGP: Quartararo confirma teste em Misano com motor V4 da Yamaha

Fabio Quartararo confirmou que irá testar o novo motor V4 da Yamaha em setembro, dia 15, no teste coletivo da MotoGP em Misano, após o GP de San Marino. O francês já tinha falado que gostaria de testar o novo componente na pista italiana, mas ainda não era certo se o teste aconteceria durante uma sessão privada ou coletiva.

“Em Misano, vou testar o V4… na segunda-feira”, confirmou no fim de semana do GP da Áustria. “Será bom ver o potencial da nova moto”.

Atualmente, a Yamaha é a única fabricante que utiliza motores em linha na MotoGP, mas, fora do top 5 entre as equipes, a montadora começou a pensar em alternativas que pudessem melhorar a performance.

O motor está sendo desenvolvido pelos pilotos de teste da fabricante japonesa, Augusto Fernandez e Andrea Dovizioso, e está programado para estrear no ano que vem, mas apenas se for competitivo o suficiente. Quartararo, no entanto, quer tirar as próprias conclusões: "Augusto e Dovi são pilotos realmente experientes e, claro, tenho confiança neles, mas, até eu testar a moto, não quero concluir nada".

Recentemente, Fernandez revelou que eles ainda não testaram 100% da capacidade do novo componente: "O motor não está em todo seu potencial, não nos deram tudo ainda".

"Sei que o motor ainda está lento, mas, pensando no futuro, esse ponto será crucial. Temos que ter uma moto não só que seja rápida, mas que seja rápida também nas retas", adicionou Quartararo, que destacou também os testes pré-temporada do ano que vem.

"Entre Misano e Valência, não dá realmente para mudar a moto, mas, entre novembro e fevereiro, você tem bastante tempo para ajustar. Para mim, fevereiro será o teste mais importante", disse. Mesmo sem ter testado o novo motor, o francês acredita que a Yamaha irá adotar o novo componente em 2026: "Não podemos correr de novo com o quatro em linha, estamos muito longe e não estamos progredindo".

"Então, é quase certo que vamos correr com o V4. Estou ansioso para testar a moto, pois acho que realmente precisamos de uma mudança”, finalizou.

DIOGO REINA e ESTÁ PERTO DE DEFINIR FUTURO NA MOTOGP: Saiba TUDO pós-Áustria! MÁRQUEZ VIVE SEU AUGE?

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST pós-vitória de Diogo Moreira na Áustria:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!