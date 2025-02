MotoGP - Quartararo: "Criar expectativas só aumenta a pressão"

Fabio Quartararo, piloto francês da Yahama e campeão da MotoGP em 2021, revelou as suas metas para a próxima temporada da categoria rainha, mantendo 'pés no chão' em 2025.

Quartararo entra em seu sétimo ano na MotoGP sabendo que apenas um milagre lhe permitiria lutar pelo título que conquistou em 2021, apesar de terminar aquele ano em uma máquina que não estava mais no nível da Ducati.

Depois de conquistar o título, ele teve um desempenho muito bom em 2022, com um vice-campeonato, três vitórias e oito pódios, apenas para decair em 2023, um ano em que terminou em décimo lugar, sem vitórias e com apenas três pódios.

Na última temporada, o 'fundo do poço' aumentou mais, com o francês terminando em 12º lugar sem um único pódio.

Sua renovação foi vantajosa, mas o prendeu a um projeto que agora parece estar voltando aos trilhos, especialmente com a aliança com a Pramac, que permite que a fábrica traga de volta sua antiga equipe satélite. O problema comum nesses casos é a falta de paciência, por isso é difícil ter uma ideia de quando a recuperação da Yamaha começará.

"A motocicleta está ótima, especialmente com tanto azul. É linda, mas espero que também seja mais rápida", concordou Quartararo no lançamento do projeto da fabricante sediada em Iwata.

A fabricante apresentou sua equipe oficial em Kuala Lumpur, com Quartararo e Alex Rins, a equipe Pramac, com Jack Miller e Miguel Oliveira, e também a equipe de Moto2, com Tony Arbolino e Izan Guevara.

Combalido pela frustração que o acompanhou nos últimos tempos, o #20 foi muito cauteloso quando solicitado a estabelecer uma meta para o campeonato que começa na Tailândia no primeiro fim de semana de março.

"Nos últimos anos, aprendi que a melhor coisa a fazer é não criar expectativas, porque isso só aumenta a pressão sobre você. A expectativa tem de ser fazer uma boa pré-temporada. Temos que dar um passo à frente, então veremos como a Yamaha fez as coisas neste inverno [dezembro e janeiro]", disse o francês.

Além dos pilotos titulares, Quartararo tem como testadores Augusto Fernández e Andrea Dovizioso, além de Cal Crutchlow, que ainda está lesionado.

Como se espera que as sessões pré-temporada em Sepang revelem mais incógnitas, a lógica sugere que Fernández testará mais na M1 contemporânea, enquanto Dovizioso se concentrará na configuração da unidade de potência V4 que deve fazer sua estreia em breve.

"Não quero olhar muito para o futuro, mas para o presente. Depois de algumas corridas, teremos uma ideia mais clara de até onde podemos ir", conclui.

YAMAHA x HONDA: Quem ACERTA e VENCE na MOTOGP 2025? Prévia da PRÉ-TEMPORADA e PRAMAC-ALPINE!

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

YAMAHA x HONDA: Quem ACERTA e VENCE na MOTOGP 2025? Prévia da PRÉ-TEMPORADA e PRAMAC-ALPINE!

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!