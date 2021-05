Vencedor do GP da Itália de MotoGP, Fabio Quartararo admitiu que seu triunfo em Mugello vem com uma sensação triste após a morte trágica de Jason Dupasquier, piloto da Moto3.

O suíço Dupasquier se envolveu em um acidente seríssimo durante a classificação da Moto3 em Mugello, no sábado, e não resistiu aos ferimentos, com a MotoGP confirmando sua morte no domingo de manhã.

Antes da corrida da categoria rainha, o paddock da MotoGP organizou um minuto de silêncio, com os pilotos carregando tributos a Dupasquier.

Na pista, Quartararo dominou a prova de Mugello após a queda de Francesco Bagnaia, da Ducati, no começo da prova. Depois disso, o piloto da Yamaha passeou até vencer a terceira no ano.

Dedicando sua vitória a Dupasquier, Quartararo admitiu que todas as vezes que passou pela curva Arrabiatta 2, onde o incidente aconteceu, ele pensava no jovem suíço.

"É um dia muito, muito estranho. Honestamente, tive muitas emoções antes da largada. Me emociono rapidamente em qualquer condição, então, durante aquele um minuto de silêncio antes da largada foi muito difícil, e pensava em Jason cada vez que passava pela curva nove".

Assim que desceu da moto, Quartararo exibiu também uma bandeira da Suíça no parque fechado: "Essa é para ele".

"Quero também dedicar essa a minha mãe, porque hoje é Dia das Mães na França".

"Não é uma boa sensação. Você conquista uma vitória, mas perdemos um de nossos amigos. Não é fácil".

Race winner Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo seguiu prestando homenagens a Dupasquier no pódio após a corrida, levando uma bandeira da Suíça consigo. A morte do piloto levou a diversas homenagens do mundo do esporte a motor.

Mais cedo, neste domingo, a PrüstelGP, equipe de Dupasquier, se retirou da corrida da Moto3, com seu compatriota Tom Luthi também se retirando da prova da Moto2.

Agora, Quartararo possui uma liderança de 24 pontos no Mundial para a próxima etapa, o GP da Catalunha na próxima semana, com Johann Zarco em segundo após o francês terminar em quarto em Mugello com a Pramac.

