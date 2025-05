Fabio Quartararo desabou quando questionado sobre o "drama" que passou no GP do Reino Unido deste domingo (25), em que teve que abandonar uma corrida que liderava confortavelmente devido a um problema em sua Yamaha. O francês não conseguiu conter as lágrimas nas entrevistas após a prova e desabafou: "O que aconteceu foi uma m***".

Há pouco mais de um mês, a ideia de conseguir três pole consecutivas, subir no pódio (Jerez) e estar em condições de vencer outro GP seria considerada loucura. E tudo isso teria acontecido se não fosse a pane sofrida pela M1 do motociclista na 13ª volta, quando ele já havia aberto uma vantagem de mais de cinco segundos para Marco Bezzecchi.

Foi o regulador de altura traseiro que, caprichosamente, travou, uma circunstância que tornou a moto impossível de pilotar. Quartararo desabou na pista e depois na sala de imprensa, onde sua raiva por perder uma vitória que ele busca há três anos superou a dose de esperança que sentia por, de fato, ter uma máquina cada vez mais competitiva.

"Isso até me dá esperança, mas o que aconteceu é uma m***", disse Quartararo, antes de cair em lágrimas e contar o que estava passando por sua cabeça quando se ajoelhou ao lado de sua Yamaha, gritando de desamparo. "Nesses momentos, você pensa em todo o trabalho que faz em casa, em todas as horas que dedica à preparação, sabendo que não vai conseguir vencer. É incrível como uma coisa tão pequena pode destruir tudo isso", refletiu o campeão de 2021.

"É uma pena, porque fazia muito tempo que não me sentia assim, com tudo tão sob controle. Depois de duas voltas, eu já tinha uma vantagem de mais de dois segundos", lembrou Quartararo, que largou a todo vapor, ciente de que, se quisesse aproveitar o pneu dianteiro macio que havia escolhido, teria que ser nas primeiras voltas.

"Eu sabia que o pneu médio não era uma opção para nós. Eu sabia que, para tentar conseguir um bom resultado, teria que frear feito um louco", analisou o francês, que mostra que, mesmo na má fase devido a limitações mecânicas, tem muita lenha para queimar. "Estou feliz por ter conseguido pilotar com tanta agressividade e por ter criado uma vantagem tão grande atrás de mim", disse.

"Isso não acontecia há muitos anos. Aos poucos, estamos juntando as peças do quebra-cabeça", concluiu Quartararo, que agora volta suas atenções ao GP de Aragón, marcado para o dia 8 de junho, na Espanha.

Confira o resultado final do GP do Reino Unido na MotoGP:

