Fabio Quartararo estava ciente de que o GP da Itália de MotoGP deste fim de semana não seria fácil para ele. Um sinal disso foi que, apesar de sua quarta posição no grid, o francês ficou fora dos pontos na corrida sprint, em décimo lugar após apenas 11 voltas. Ele já havia alertado que a sessão de sábado foi pior do que o esperado, mas a corrida de domingo foi ainda mais difícil, como desabafou o piloto da Yamaha após a etapa de Mugello.

Como no sábado, o francês logo desapareceu das primeiras posições. Mas a corrida principal foi ainda pior, em 14º lugar e à beira de ficar de fora do top 15.

Ele só conseguiu terminar à frente de seu companheiro de equipe Alex Rins, Takaaki Nakagami, o substituto de Luca Marini na Honda, Lorenzo Savadori, o substituto de Jorge Martín na Aprilia, e Somkiat Chantra, o piloto novato que provavelmente está mostrando o pior desempenho nesta temporada.

Então, depois de sair da M1, Quartararo não pôde fazer nada além de expressar sua decepção. Não por ter sido afetado pela pequena luxação no ombro de sexta-feira, mas porque culpou o nível da Yamaha, que teve um de seus finais de semana mais difíceis na pista em 2025, pelo resultado ruim.

"O ombro não foi a pior coisa, foi a sensação com a moto", começou o francês, que descreveu a situação como desastrosa no domingo. "A motocicleta é muito pesada e difícil de prever; um desastre. Quando não há aderência, a Yamaha se torna muito difícil nas mudanças de direção. Fisicamente, ela é muito complicada".

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Quartararo vinha de três pole positions consecutivas em Jerez, Le Mans e Silverstone, mas a motocicleta japonesa oferece versões muito diferentes entre a classificação e a corrida: "É bom conquistar pole positions, mas o potencial da nossa motocicleta na corrida não é terminar entre os cinco primeiros. Espero que possamos melhorar, porque parece que damos passos à frente quando as condições são perfeitas".

A Yamaha ainda sofre muito em condições de baixa aderência, e também quando o calor aumenta, como aconteceu neste domingo, com mais de 50ºC no asfalto: "Atrás de nós há um novato e dois pilotos de teste. Quando as condições ficam difíceis, ficamos muito para trás. Nas últimas seis voltas eu estava destruído".

Por fim, Quartararo voltou a enfatizar que o que vivenciou em Mugello foi uma decepção, porque ele esperava sofrer, mas não tanto: "Não esperava fazer a pole como fizemos, mas não esperava ficar tão atrás no ritmo de corrida", concluiu.

