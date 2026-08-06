MotoGP: Quartararo detalha "necessidade de ar fresco" ao trocar Yamaha pela Honda em 2027

Nesta quinta-feira, Fabio Quartararo finalmente pôde falar sobre sua ida para a Honda, em 2027. A transferência da Yamaha, a primeira entre as equipes oficiais das duas gigantes japonesas desde a de Valentino Rossi (no sentido inverso) antes da temporada de 2024, era conhecida desde que o Motorsport.com a revelou no mês de janeiro, mas só foi oficializada durante a pausa da MotoGP.

"Espero que a Honda possa me dar uma moto vencedora", disse o francês durante o dia de mídia em Silverstone. "É o fim de um capítulo com a Yamaha. Passamos oito anos juntos e os primeiros foram melhores do que os últimos. Estou contente porque vínhamos conversando com equipes desde o ano passado e isso foi anunciado há duas semanas. Estou muito feliz e ansioso por me juntar à Honda, mas ainda faltam 11 corridas, então é preciso manter o foco nisso".

"Não foi uma escolha fácil, conversamos com muitas equipes durante alguns meses", acrescentou ao site oficial da MotoGP. "Tomei a decisão de me juntar à Honda porque acredito plenamente no projeto. Estarei totalmente envolvido na Honda a partir de 2027".

Fabio Quartararo abandonnera la Yamaha en fin de saison. Photo de: Ronny Hartmann / AFP via Getty Images

Enquanto isso, Quartararo se recusa a abordar certos assuntos, especialmente as razões profundas que fazem da Honda um destino melhor do que a Yamaha para ele. Porém, ele comentou sobre a necessidade de renovação que o motivava.

Depois de pedir mudanças durante anos e obtê-las este ano, mas acabar herdando uma M1 equipada com um V4 que serve sobretudo de base para o futuro regulamento, Quartararo sentiu que precisava de mudança. Quando lhe questionaram se discutiu com a Yamaha uma extensão, a resposta foi clara: "Não".

O francês reconheceu que se decidiu nos primeiros meses do ano, quando ficou evidente para ele que precisava de um novo começo, tanto no plano mental quanto material.

"Neste caso, acho que era sobretudo pela máquina. Mas fiz toda a minha carreira na MotoGP com a Yamaha. Fui muito feliz e sou muito grato à Yamaha, mas era o momento de uma mudança para mim. Eu precisava de ar fresco, novas pessoas, um novo projeto. Acho que era necessária uma mudança em todos os níveis" explicou.

Fabio Quartararo va changer d'équipe technique chez Honda. Photo de: Eric Alonso / Getty Images

Esse desejo de recomeçar do zero significa que Quartararo vai abandonar a equipe técnica que o cerca na Yamaha. Segundo informações obtidas pelo Motorsport.com, ele será acompanhado apenas por Ignacio Madurga, engenheiro responsável por seus pneus, e seu novo chefe de mecânicos na Honda será Cristhian Pupulin.

"Como eu disse, terei um pacote totalmente novo, um novo entorno. Um mecânico vai me acompanhar, vindo da Yamaha, mas, como eu disse, quero chegar completamente neutro, com novas pessoas, que já conhecem a marca", destacou.

Yamaha e Honda têm, no entanto, alguns pontos em comum, começando pela queda no desempenho nos últimos anos, depois de terem sido referências na MotoGP durante décadas. Os progressos feitos pela Honda nos últimos dois anos e, sobretudo, as perspectivas de futuro apresentadas pelo construtor. convenceram o francês.

"Sabemos que eles também estiveram em uma situação difícil, mas o crescimento deles nos últimos anos, o projeto para o futuro, realmente me dá vontade de me juntar a eles, e há mais coisas sobre as quais não posso falar. Acho que é bom", falou.

Ainda assim, a decisão ganha ainda mais peso ao se lembrar da mudança no regulamento em 2027, além da chegada da Pirelli no lugar da Michelin. Quartararo não tem garantia de sucesso na Honda, mas tem a convicção de que a futura equipe possui o que é preciso para lutar por vitórias.

"É muito difícil. Talvez as motos que funcionam atualmente não funcionem no próximo ano com todas as mudanças, sobretudo os pneus. Então é obviamente uma aposta, mas eu não diria que é totalmente isso. Há muitas coisas nas quais é preciso pensar e trabalhar. Obviamente tivemos muitas reuniões com as equipes. A Honda respondeu muito bem às minhas perguntas, por isso que quero me juntar a eles", compartilhou.

Poucas esperanças em Silverstone

Fabio Quartararo menait avant son abandon à Silverstone en 2025. Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Antes de se lançar no novo desafio, Quartararo ainda tem metade de um campeonato pela Yamaha, começando com o GP da Grã-Bretanha neste fim de semana. Ele não vence há quatro anos, mas em 2025, na etapa de Silverstone, dominava antes de ser afetado por um problema no dispositivo de ajuste de altura.

"Não temos o mesmo potencial do ano passado. Sabemos que nas curvas a confiança na dianteira era totalmente diferente, então não tenho o mesmo objetivo do ano passado. Quero apenas dar o meu melhor, tentar me classificar bem. Acho que é o mais importante para nós. E rodar no nosso ritmo para terminar o mais alto possível", projetou.

Essa ambição será a mantida até o fim: "Teremos a mesma moto até Valência. Acho que a Yamaha está totalmente concentrada na 850cc [de 2027], o que considero normal. Não é excelente para mim, mas normal para a Yamaha. Vou tentar dar o meu melhor de amanhã a domingo e nas 11 corridas restantes".

MotoGP DE VOLTA! Martín, Bezzecchi e cia NO ALVO de Márquez e TRETA Viñales-KTM: Silverstone vem aí!

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

Seu navegador não suporta o elemento de áudio.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!