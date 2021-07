Após uma excelente campanha em sua estreia na MotoGP com a Petronas SRT, com sete pódios e seis poles, Fabio Quartararo foi contratado pela Yamaha para assumir a vaga de Valentino Rossi na equipe oficial. E mesmo em um ano fantástico, liderando com boa vantagem o Mundial, o francês admite que sentiu o peso da responsabilidade em substituir o Doutor, devido à expectativa de bons resultados.

A contratação de Quartararo para correr pela Yamaha em 2021 veio ainda no começo de 2020, antes mesmo da pré-temporada no ano anterior, e a manutenção de Maverick Viñales cravou a saída de Rossi da equipe oficial da montadora. Após dúvidas sobre sua aposentadoria, o italiano confirmou a permanência em 2021, correndo pela Petronas, onde vive a pior temporada de sua carreira.

Apesar de Quartararo ter dito no ano passado que não substituiria Rossi, o fato de que a Yamaha não estava disposta a esperar que o italiano decidisse sobre seu próprio futuro enquanto a Ducati tinha interesse pelo jovem prodígio era significativo.

Após um 2020 inconsistente, sofrendo com a moto de fábrica da Yamaha, assim como Viñales e Rossi, Quartararo vem na melhor forma de sua carreira em 2021, com vitórias em quatro corridas - Doha, Portugal, Itália e Holanda - liderando o campeonato com 34 pontos de vantagem na entrada das férias de verão da MotoGP.

Falando com exclusividade ao Motorsport.com, Quartararo disse que não sentiu pressão extra após a chegada à equipe da Yamaha, mas admite o peso e a responsabilidade de assumir a vaga de Rossi.

"Acho que, para mim, a pressão, é algo que acaba virando normal", disse. "Tive pressão a minha vida toda e acho que agora é algo normal. Vamos dizer que estou acostumado".

"Certamente chegará um momento em que isso aumentará, se você está lutando pelo campeonato em uma corrida mas, no momento, acho que a pressão é a mesma, normal".

"Mas a responsabilidade é enorme. Assumir o lugar de Valentino. Todos esperavam que eu entregasse grandes resultados e tudo mais".

"Mas estou aqui, acho que realmente estou fazendo um ótimo trabalho e sinto que a equipe está feliz, não apenas comigo, mas também com minha equipe, o modo como estamos trabalhando, a atmosfera na garagem em ambos os lados com os mecânicos é boa".

"Então a equipe está trabalhando de modo correto, e acho que isso ajuda muito".

Após um final amargo na temporada de 2020, caindo de líder do Mundial para oitavo em um espaço de apenas seis corridas, Quartararo revelou que chegou a trabalhar com um psicólogo especializado na área esportiva durante o intervalo.

Quartararo explicou como que isso o ajudou a melhorar para 2021.

"Honestamente, estive lá apenas duas vezes desde novembro do ano passado, mas foi suficiente para mim".

"Meu principal objetivo era que ele me ajudasse a ficar calmo, ele me deu alguns exercícios para fazer antes dos treinos ou em qualquer momento em que sinta a necessidade".

"Então, acho que no momento é apenas algo que preciso relembrar quando estou irritado ou triste. Faço esses exercícios para manter a calma".

"Não é nada além disso. São exercícios que duram menos de cinco segundos, então posso fazê-los a qualquer momento, mesmo quando estou em cima da moto".

"São bem fáceis e sinto que me ajudam a manter a calma. E o caminho da maturidade e experiência, é algo que levo do ano passado, e percebi durante as férias no que precisava trabalhar".

"Mas mais do que trabalhar com um psicólogo, eu precisava apenas arrumar um jeito de manter a calma".

