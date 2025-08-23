Todas as categorias

MotoGP GP da Hungria

MotoGP: Quartararo e Bastianini são punidos após incidentes na sprint da Hungria

Mas, diferentemente de Álex Márquez e Miller, punições do sábado não afetam o grid do domingo

Richard Asher
Editado:
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Os comissários da MotoGP anunciaram neste sábado punições para Fabio Quartararo e Enea Bastianini pelos incidentes causados pelos pilotos durante a corrida sprint do GP da Hungria neste sábado.

Leia também:

O campeão de 2021 cumprirá uma penalidade de longa volta no GP de domingo, depois de causar uma colisão que levou ao abandono da corrida na primeira curva neste sábado. O piloto da Yamaha colidiu com Bastianini depois de chegar à primeira curva muito rápido em uma linha interna. Suas ações também comprometeram bastante as corridas de Marco Bezzecchi, da Aprilia, e Pedro Acosta, da KTM.

O francês não estava disposto a abaixar a cabeça após a corrida e não assumiu explicitamente a culpa em sua coletiva de imprensa. Bastianini, no entanto, revelou que o francês havia visitado seu box após a corrida para pedir desculpas.

Foi um erro altamente atípico para Quartararo, que raramente é culpado de erros de julgamento que derrubam outros pilotos. E a maioria de seus colegas considerou que esse erro era compreensível, dada a natureza apertada da pista e a curta corrida para uma primeira curva lenta.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Foto de: Qian Jun / MB Media / Getty Images

Bezzecchi, por exemplo, comentou: "É algo que pode acontecer, eu entendo perfeitamente. Acontece com cada um de nós. É normal - sempre tentamos fazer o melhor, tentamos correr para vencer. E quando você tem a possibilidade e sabe que a primeira curva é tão crucial, especialmente nesta pista, você tenta, obviamente, maximizar tudo. Não posso culpar o Fabio".

No entanto, os comissários não tiveram uma visão tão branda. Como essa foi a primeira infração de Quartararo na temporada, a volta longa foi considerada uma penalidade apropriada.

Bastianini também foi penalizado após a corrida, mas por um incidente mais adiante na primeira volta. O caso do italiano com Johann Zarco tirou o piloto da Honda da corrida e foi considerado uma pilotagem irresponsável - sua segunda infração nesta temporada, depois de um choque com Jack Miller em Le Mans. Por isso, o piloto da Tech3 KTM terá de cumprir uma penalidade de duas voltas longas.

DIOGO REINA e ESTÁ PERTO DE DEFINIR FUTURO NA MOTOGP: Saiba TUDO pós-Áustria! MÁRQUEZ VIVE SEU AUGE?

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST pós-vitória de Diogo Moreira na Áustria: 

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Richard Asher MotoGP
