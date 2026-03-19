MotoGP: Quartararo é enfático sobre chances de bom resultado em Goiânia
Francês falou sobre as possibilidades da Yamaha em Goiânia
Se havia alguma pequena esperança da Yamaha antes da viagem ao GP do Brasil de MotoGP, Fabio Quartararo as dissipou antes mesmo de ir para a pista de Goiânia.
Mal havia chegado ao local, e antes mesmo de ter a chance de reconhecer a pista, o francês foi questionado sobre a possibilidade de tirar proveito de uma situação que oferecia um circuito desconhecido, colocando todos em pé de igualdade.
Uma oportunidade a ser aproveitada? "Não. Porque a realidade é que todos os circuitos serão difíceis para nós ", comentou.
"Analisando o tipo de curvas, a reta e o tipo de frenagem aqui, é complicado. São curvas muito fechadas, é difícil fazer a moto virar. Uma reta, freando um pouco enquanto inclinada... Então vai ser complicado."
"Não há muitos vídeos de motociclismo por aqui, consegui assistir a um vídeo de câmera onboard. Mas temos bastante tempo antes dos testes importantes. No TL1, você precisa tentar não cometer erros, não cair, aprender o circuito, os limites, a frenagem. Acho que não devemos ter muita pressa e, assim, estarmos prontos para a sessão da tarde."
"Não temos uma base, então vamos começar de novo como fizemos na Tailândia e ver o que acontece", acrescentou ele sobre a configuração, antes de lembrar a todos que a Yamaha era uma máquina com um déficit de desempenho significativo em todas as áreas.
"Não há um único momento em que nos sintamos fortes ", lamentou ele. "Estamos tentando entender — bem, especialmente os engenheiros — onde podemos fazer mudanças para melhorar as coisas, mas, no geral, o sentimento é o mesmo para todos [entre os pilotos da Yamaha]."
"Sinceramente, há muitas coisas que estamos procurando... Fazer curvas, ter um pouco mais de sensibilidade na dianteira. Foi isso que me permitiu fazer a diferença na classificação [antes de 2026], conseguir realmente forçar o limite, mas agora não temos ideia de como está a dianteira. Quanto ao motor, sabemos que não podemos fazer nada a respeito por enquanto."
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