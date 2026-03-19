MotoGP: Quartararo é enfático sobre chances de bom resultado em Goiânia

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Francês falou sobre as possibilidades da Yamaha em Goiânia

Basile Davoine
Editado:
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Se havia alguma pequena esperança da Yamaha antes da viagem ao GP do Brasil de MotoGP, Fabio Quartararo as dissipou antes mesmo de ir para a pista de Goiânia.

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Mal havia chegado ao local, e antes mesmo de ter a chance de reconhecer a pista, o francês foi questionado sobre a possibilidade de tirar proveito de uma situação que oferecia um circuito desconhecido, colocando todos em pé de igualdade.

Uma oportunidade a ser aproveitada? "Não. Porque a realidade é que todos os circuitos serão difíceis para nós ", comentou.

"Analisando o tipo de curvas, a reta e o tipo de frenagem aqui, é complicado. São curvas muito fechadas, é difícil fazer a moto virar. Uma reta, freando um pouco enquanto inclinada... Então vai ser complicado."

"Não há muitos vídeos de motociclismo por aqui, consegui assistir a um vídeo de câmera onboard. Mas temos bastante tempo antes dos testes importantes. No TL1, você precisa tentar não cometer erros, não cair, aprender o circuito, os limites, a frenagem. Acho que não devemos ter muita pressa e, assim, estarmos prontos para a sessão da tarde."

"Não temos uma base, então vamos começar de novo como fizemos na Tailândia e ver o que acontece", acrescentou ele sobre a configuração, antes de lembrar a todos que a Yamaha era uma máquina com um déficit de desempenho significativo em todas as áreas.

"Não há um único momento em que nos sintamos fortes ", lamentou ele. "Estamos tentando entender — bem, especialmente os engenheiros — onde podemos fazer mudanças para melhorar as coisas, mas, no geral, o sentimento é o mesmo para todos [entre os pilotos da Yamaha]."

"Sinceramente, há muitas coisas que estamos procurando... Fazer curvas, ter um pouco mais de sensibilidade na dianteira. Foi isso que me permitiu fazer a diferença na classificação [antes de 2026], conseguir realmente forçar o limite, mas agora não temos ideia de como está a dianteira. Quanto ao motor, sabemos que não podemos fazer nada a respeito por enquanto."

ESTÁ NA HORA: Tudo da MotoGP em Goiânia! EXCLUSIVA com DIOGO MOREIRA sobre GP do Brasil, MÁRQUEZ e +

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

 

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