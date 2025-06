MotoGP: Quartararo é pole do GP da Holanda; Márquez é quarto

A MotoGP voltou a Assen na manhã deste sábado para a classificação do GP da Holanda, décima etapa do campeonato. Fabio Quartararo, da Yamaha, foi pole, com Pecco Bagnaia e Álex Márquez completando o top 3.

Q1

Raul Fernandez, Fermin Aldeguer, Alex Rins, Miguel Oliveira, Ennea Bastianini, Jack Miller, Joan Mir, Brad Binder, Lorenzo Savadori, Ai Ogura, Somkiat Chantra e Aleix Espargaró fizeram parte do Q1. O primeiro melhor tempo foi de Fernandez, 1min32047s, com Ogura logo atrás, porém uma bandeira amarela foi acionada no setor 3 por causa de uma queda do japonês na curva 8. Fernandez melhorou o próprio tempo e marcou 1min31.656s. Bastianini e Rins se envolveram em confusão, após o italiano atrapalhar o espanhol, o que foi notado pelos comissários.

Aldeguer superou Fernandez com pouco mais de três minutos no cronômetro, marcando 1min31.637s. Miller melhorou seu tempo, mas foi apenas o terceiro. Com o relógio zerado, Bastianini, Fernandez, Mir e Aldeguer estavam fechando voltas. No fim, Fernandez e Aldeguer se classificaram para o Q2, com o espanhol da Gresini tirando Mir por quatro milésimos.

Do 13° ao 22° lugar, o grid ficou nesta ordem: Mir, Miller, Savadori, Binder, Bastianini, Oliveira, Rins, Ogura, Espargaró e Chantra.

Q2

Fabio Quartararo, Álex Márquez, Pedro Acosta, Marco Bezzechi, Pecco Bagnaia, Marc Márquez, Fabio Di Giannantonio, Maverick Viñales, Franco Morbidelli e Johann Zarco participaram do Q2, além de Fernandez e Aldeguer,que se classificaram pois foram os dois melhoresdo Q1.

Os companheiros da Ducati foram os primeiros a abrir volta, seguidos por Morbidelli. Marc Márquez marcou o melhor tempo, 1min31.284s e Bagnaia foi o terceiro, com Áléx Márquez como segundo melhor. Pouco depois, Quartararo superou Bagnaia pela terceira posição e o Márquez da Gresini assumiu a ponta.

Com 10 minutos no cronômetro, Bagnaia marcou 1min31.059s e chegou a liderança, mas foi superado por Quartararo, 0.012s mais rápido. Com pouco menos de quatro minutos, Álex Márquez assumiu a ponta com 1min30.811s, mas foi ultrapassado pelo francês da Yamaha. No fim, Quartararo garantiu a pole com 1min30.651s, seguido por Bagnaia e Álex Márquez. O líder do campeonato, Marc Márquez, ficou com a quarta posição.

