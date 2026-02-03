Pular para o conteúdo principal

MotoGP Pré-temporada de Sepang

MotoGP: Quartararo encerra pré-temporada após fratura no dedo no primeiro dia de testes

Francês chegou a retornar à pista após queda ainda na primeira hora desta terça-feira, mas optou por focar na recuperação para a temporada

Rachit Thukral Oriol Puigdemont
Editado:
Add as a preferred source
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

O campeão de 2021 da MotoGP, Fabio Quartararo, não teve o início de temporada esperado. Um acidente no primeiro dia de testes oficiais em Sepang encerrou seu programa mais cedo, com o francês da Yamaha terminando com um dedo quebrado nesta terça-feira.

Apenas uma hora após o início dos testes de pré-temporada na Malásia, Quartararo caiu na curva 5 com sua Yamaha M1 de V4 e teve que ser levado ao centro médico para exames. Embora tenha recebido alta inicialmente com apenas uma dor no braço e tenha voltado à pista à tarde, o francês revelou mais tarde que havia fraturado o dedo médio da mão direita.

O piloto de 26 anos vai perder aos dois últimos dias dos testes em Sepang para regressar a casa e iniciar a sua recuperação.

“O braço está um pouco dolorido, mas o dedo está quebrado, então decidimos interromper os próximos dois dias de testes. Acho que é o melhor”, disse ele durante a transmissão oficial da MotoGP. “É claro que, se fosse um fim de semana de corrida, eu poderia continuar, mas não faz sentido fazer mais dois dias".

Em uma rápida coletiva de imprensa acrescentou: “Este está bastante quebrado, por isso vamos fazer um check-up amanhã ou depois de amanhã em Barcelona. Perdi a dianteira bem cedo, então estava muito rápido. O impacto foi grande, mas depois foi a quantidade de giros que dei na brita. Foi forte. Não fiquei inconsciente, mas, felizmente, foi apenas isso".

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Foto: Hazrin Yeob Men Shah / Icon Sportswire via Getty Images

Ainda não está claro se Quartararo precisará de cirurgia ou por quanto tempo ficará afastado, mas a lesão inevitavelmente atrapalhará seus preparativos para a nova temporada. Para alívio dele e da Yamaha, o francês já havia participado de dois dos três dias de teste shakedown na semana passada, se aproveitando da concessão nível D da Yamaha.

“Já testamos tudo o que precisávamos testar. É claro que mais dois dias teriam sido ótimos para a eletrônica e o mapeamento, mas acho que fizemos mais do que o suficiente. Por isso, prefiro me recuperar e estar pronto para a verdadeira [competição]”, disse ele.

Apesar de ter quebrado o dedo na manhã de terça-feira, Quartararo conseguiu completar 14 voltas em Sepang na sessão da tarde, estabelecendo como seu melhor tempo 01min57s869 e terminando em nono lugar. Ele foi o piloto da Yamaha mais rápido em pista, cinco posições à frente de Jack Miller, da Pramac Yamaha.

