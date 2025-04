Fabio Quartararo voltou ao pódio em uma corrida de MotoGP. Ele fez isso neste domingo, pela primeira vez desde o GP da Indonésia de 2023 (560 dias atrás), em Jerez, uma pista onde teve um fim de semana muito especial. Ele também conquistou a pole, a primeira dele e da Yamaha desde a Indonésia 2022 (após uma seca de 1134 dias). Na sprint, lutou contra Marc Márquez, até ir ao chão depois de uma volta e meia. No evento principal, encontrou a alegria que estava procurando.

Embora ele mesmo estivesse ciente de que alcançar o pódio seria muito difícil, devido à falta de ritmo que a Yamaha ainda tem, ele tirou da manga uma corrida espetacular que o levou ao segundo degrau do pódio. Uma largada rápida o deu uma vantagem não planejada sobre Pecco Bagnaia e Marc Márquez, que estavam lutando entre si. A queda do hexacampeão lhe abriu possibilidades, mesmo sendo ultrapassado por Alex Márquez após 11 voltas e, na segunda metade da corrida, conseguiu segurar Bagnaia para terminar em segundo.

Fazendo um balanço do que aconteceu, o francês explicou à DAZN que está feliz com os resultados da etapa: "Mais do que apenas o pódio, é o fim de semana inteiro. Conseguimos fazer a pole, depois lutamos uma volta e meia na sprint e hoje estamos na frente, liderando um pouco. Estou muito feliz. Por mim, mas também pela minha família, pela equipe, que está trabalhando muito duro, e por fazer muita gente feliz, de verdade".

Depois, explicou que deu tudo de si neste domingo e destacou a figura do caçula da família Márquez: "Não tinha margem nenhuma. Em toda a corrida eu dei 100%, mas Alex teve um pouco mais, em termos de ritmo. Eu vi como ele passou o Pecco. Ele teve uma sensação muito boa e você pode ver como ele está pilotando agora. Estou feliz por ele, porque sempre falamos de Marc, mas Alex deu um grande salto este ano, está realmente indo muito rápido".

Apesar do segundo lugar, o campeão de 2021 não quer começar a falar sobre expectativas para as próximas corridas, mesmo que o próximo GP seja em casa, daqui a duas semanas: "Vou para a França sem expectativas. Não há necessidade de pensar que vamos lutar pelos cinco primeiros ou pelo pódio. Estamos indo para Le Mans e o objetivo número um será entrar no Q2 na sexta-feira. Depois disso, veremos. Sem realmente melhorar a motocicleta, nos sentimos muito bem. Estou com ela, sem mexer muito na configuração, e estou encontrando o limite cada vez mais".

