MotoGP Misano Official Testing

MotoGP - Quartararo fica desapontado com motor V4 da Yamaha: "Não resolverá todos os nossos problemas"

Campeão de 2021 não ficou impressionado com a última versão da M1 após testar máquina na sessão da manhã dos testes em Misano

Rachit Thukral Germán Garcia Casanova
Editado:
Fabio Quartararo, Yamaha V4

Fabio Quartararo afirmou que a M1 com motor V4 da Yamaha não resolverá todos os seus problemas na MotoGP depois de admitir que se sente "pior" na nova motocicleta do que em sua antecessora de quatro cilindros em linha. O campeão de 2021 fez o comentário depois de terminar em 17º lugar na sessão da manhã dos testes em Misano, a pouco mais de um segundo atrás de Álex Márquez, da Gresini.

Leia também:

Este foi o segundo teste de Quartararo com a nova moto V4 que a está preparando para a temporada de 2026, após um teste privado em Barcelona há uma semana.

Mas, apesar de ter tirado alguns pontos positivos da corrida de Barcelona, Quartararo admitiu que teve dificuldades para encontrar pontos fortes na nova máquina da Yamaha na primeira metade dos testes de Misano.

"No momento, está pior", admitiu o francês quando perguntado sobre como se sente em comparação com a variante de quatro cilindros em linha. "Em Barcelona, sentimos alguma diferença, que para mim foi melhor. Aqui, ainda não a encontramos".

"No momento, não vejo nenhuma melhoria na área que realmente precisamos fazer [para melhorar]. Mas, como a equipe disse, ainda há uma margem, teoricamente".

Questionado sobre o fato da Yamaha ter lhe garantido que há muito por vir com a nova M1, Quartararo disse: "Não vou responder [perguntas sobre] o potencial".

 

Nos últimos anos, a Yamaha chegou à conclusão de que havia atingido o limite máximo de seu motor de quatro cilindros em linha, o que a levou a avançar com o desenvolvimento de uma motocicleta completamente nova que incorpora um motor V4.

No entanto, Quartararo não está convencido de que a troca do motor por si só trará resultados para a Yamaha na MotoGP. "Não acho que o motor V4 resolverá todos os nossos problemas, porque ainda encontramos os mesmos problemas em Barcelona e aqui", disse ele.

"Em Barcelona, foi um pouco melhor, mas em Barcelona a pista é realmente suave. Não há tantas curvas em linha reta [próximas umas das outras], como aqui, as curvas 1, 2, 3 e 11, 12, 13. Lá, é muito mais uma curva após a outra. Portanto, você tem muito tempo entre elas. Mas a motocicleta é super agressiva e ainda tem um trabalho [a fazer]".

O piloto de testes da Yamaha, Augusto Fernández, destacou os problemas com a parte dianteira da M1 depois de estrear a versão V4 da moto no GP de San Marino no último fim de semana. Quando as observações de Fernández foram apresentadas a ele, Quartararo disse: "Não é realmente uma questão de sensação frontal, é uma questão de curvas". 

"É claro que a sensação do quatro em linha é muito boa. É o ponto mais forte da motocicleta, mas é a única [coisa boa] que temos. Esta [V4] talvez esteja um pouco pior agora, mas não encontramos nenhuma outra realmente positiva. Então, é isso que vamos tentar, e tentar descobrir o que é possível", concluiu.

Rachit Thukral
