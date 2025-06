A MotoGP fechou a sexta-feira em Assen com um segundo treino livre caótico para o GP da Holanda. Em uma sessão marcada por inúmeras quedas e duas bandeiras vermelhas após grandes sustos envolvendo Ai Ogura e Lorenzo Savadori, Fabio Quartararo foi o mais rápido à frente de Álex Márquez, enquanto Marc Márquez foi o sexto mesmo com uma queda a dois minutos do fim.

Retomando o que foi o final da Moto2, o caos no TL2 começou com menos de dois minutos de sessão, com Álex Márquez sendo o primeiro a ir ao chão em uma queda forte. O vice-líder do Mundial voltou aos boxes mancando, criando uma preocupação inicial, mas o espanhol retornou à pista posteriormente.

Menos de três minutos depois, uma sequência impressionante de três quedas em locais diferentes, envolvendo Johann Zarco, Fermín Aldeguer e Franco Morbidelli. Tudo isso com cinco minutos de sessão.

Para fechar o caos inicial, foram as vezes de Enea Bastianini e Aleix Espargaró irem ao chão, com o espanhol da Honda sofrendo uma queda mais forte.

Mas o grande susto da sessão veio cerca de 10 minutos depois. Ai Ogura perdeu o controle de sua Aprilia na curva 8 e acabou ejetado. Mas enquanto estava tudo ok para o japonês da Trackhouse, que foi parar na caixa de brita, sua moto acabou em chamas devido à força do impacto no chão. A direção de prova decretou uma bandeira vermelha imediata, que paralisou a regressiva e durou cerca de 10 minutos.

A 13 minutos do fim, mais um grande susto. Savadori perdeu o controle de sua Aprilia na curva 8, em um trecho de alta. Ele foi ejetado e ficou na zebra, enquanto sua moto ficou parada no meio da pista. Felizmente, os demais pilotos que vinham atrás conseguiram evitar tanto o italiano quanto a moto, mas a direção de prova acionou mais uma bandeira vermelha para uma remoção segura.

A sessão ainda teve mais uma queda de Marc Márquez, a menos de três minutos do fim. O espanhol foi ao chão na curva 7 e precisou levantar com a ajuda dos fiscais. Márquez precisou ser encaminhado ao centro médico após o fim da sessão com escoriações no queixo.

No final, Fabio Quartararo entregou uma grande volta para terminar na ponta: 01min31s156. O francês da Yamaha liderou um pelotão de quatro marcas nas quatro primeiras posições, separados por menos de dois décimos. Álex Márquez foi o segundo, com Pedro Acosta em terceiro e Marco Bezzecchi em quarto.

Francesco Bagnaia foi o quinto, mesmo sem sair nos minutos finais, logo à frente de Marc Márquez, que conseguiu manter uma vaga no top 10 mesmo com a queda. Completaram os dez primeiros: Fabio di Giannantonio, Maverick Viñales, Franco Morbidelli e Johann Zarco.

A MotoGP volta à pista de Assen no sábado para mais três sessões. O dia começa com o terceiro treino livre, às 05h10, seguido da classificação, às 05h50. As atividades se encerram com a corrida sprint do GP da Holanda, que tem largada marcada para 09h. Você acompanha tudo ao vivo na ESPN e no Disney+.

Confira o resultado final do TL2 da MotoGP em Assen:

