A MotoGP se aproxima da temporada de 2027 em um contexto particular. Por um lado, as fabricantes estão ativas nas pistas para testar os protótipos que atendem ao novo regulamento, mas mantêm silêncio sobre os pilotos a quem serão confiadas essas máquinas. bem diferentes dos modelos atuais.

Além de um novo regulamento, o ano de 2027 será sinônimo de um novo ciclo de acordos comerciais entre as equipes e o Mundial. Após a aquisição do MotoGP pela Liberty Media, as negociações sobre os novos termos do contrato de governança continuam e, enquanto se aguarda um acordo, as fabricantes decidiram não anunciar seus pilotos.

E por um bom motivo: sem o acordo assinado, as equipes não estão oficialmente confirmadas para a temporada 2027 e nem mesmo as parcerias entre marcas e equipes satélites foram ainda oficializadas.

Sem esses elementos, é difícil anunciar pilotos... mas não recrutá-los. Desde o início do ano, o Motorsport.com vem revelando várias transferências já concretizadas.

A MotoGP encontra-se, assim, numa situação atípica. Enquanto normalmente é preciso distinguir entre pilotos sob contrato e aqueles que são cotados para uma equipe, desta vez é preciso diferenciar entre os pilotos anunciados (muito poucos), aqueles cujo destino é conhecido apesar da falta de oficialização (cada vez mais numerosos) e aqueles que ainda estão em negociação.

Aqui está o panorama atual, fabricante por fabricante.

Aprilia

Marco Bezzecchi e Pecco Bagnaia, membros da VR46 Riders Academy, estarão juntos na Aprilia em 2026. Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

A situação é bastante clara na fabricante que mais impressiona neste início de temporada. A Aprilia é até mesmo responsável pelo único anúncio de contrato feito desde o início do ano : a renovação de Marco Bezzecchi por mais duas temporadas.

No entanto, espera-se uma mudança na equipe oficial. Depois de ter tentado sair no ano passado, e mesmo com uma retomada da relação, Jorge Martín vai deixar mesmo a marca italiana no final da temporada. O Motorsport.com revelou no início do ano sua ida para a Yamaha.

Seu substituto já é conhecido, mas ainda não foi anunciado: Francesco Bagnaia. O bicampeão da MotoGP revelou a há quase dois meses que sua decisão estava tomada, mas a situação atual ainda não permite que a Aprilia confirme sua chegada.

Piloto anunciado: Marco Bezzecchi

Piloto esperado: Pecco Bagnaia

Trackhouse

Mesmo que a Aprilia tenha explorado outras opções, como a VR46, a Trackhouse deve continuar sendo a equipe satélite da marca no próximo ano. A equipe americana anunciou sua intenção de assinar um novo contrato, mas as decisões sobre os pilotos ainda não foram tomadas, como em várias equipes satélites.

Sabe-se, no entanto, que Ai Ogura está de saída. Raúl Fernández, por sua vez, deve permanecer, na falta de propostas da concorrência. Os candidatos à segunda vaga podem ser numerosos, seja Joan Mir, Luca Marini, Álex Rins ou ainda Senna Agius, atualmente em sexto lugar na Moto2.

Pilotos anunciados: nenhum

Piloto cotado: Raúl Fernández

Ducati

Hoje rivais, Marc Márquez e Pedro Acosta serão companheiros de equipe na Ducati em 2027. Foto de: Qian Jun / MB Media via Getty Images

Equipe oficial

A Ducati havia feito da renovação do contrato de Marc Márquez uma prioridade. O Motorsport.com soube no início do ano que o acordo estava fechado, mas o espanhol manteve um certo suspense, principalmente quanto à duração do contrato, devido às incertezas relacionadas à sua forma física. Sua presença na moto vermelha nas duas próximas temporadas parece, no entanto, garantida.

É do outro lado da garagem que se espera uma mudança. Em dificuldades há um ano, Bagnaia cederá seu lugar a Pedro Acosta, tendo sido fechado um acordo nestas férias. O atual piloto da KTM já chegou a mencionar publicamente sua futura parceria com Marc.

Pilotos anunciados: nenhum

Pilotos esperados: Marc Márquez e Pedro Acosta

VR46

A VR46 recentemente se orgulhou de seu status de principal parceira da Ducati, o que lhe confere uma certa vantagem sobre a Gresini. Houve conversas com a Aprilia, mas a equipe fundada por Valentino Rossi deve manter as Ducatis no próximo ano e, segundo informações do Motorsport.com, vai até mesmo contratar um piloto ligado à marca, Fermín Aldeguer, que, por sua vez, renovou com a fabricante italiana até 2028.

O espanhol, melhor estreante da temporada de 2026 na Gresini, deve formar dupla com Fabio Di Giannantonio, autor de um bom início de campeonato, ao contrário de Franco Morbidelli, que vem enfrentando grandes dificuldades. A VR46 poderia, portanto, escalar uma dupla de pilotos da qual nenhum é proveniente de sua Riders Academy, o que nunca aconteceu na MotoGP.

Pilotos anunciados: nenhum

Pilotos esperados: Fermín Aldeguer

Piloto cotado: Fabio Di Giannantonio

Gresini

As últimas semanas foram difíceis para a Gresini. A equipe soube da saída de Álex Márquez no final da temporada, seguida pela de Fermín Aldeguer, devido à incerteza sobre sua relação com a Ducati.

O novo regulamento significa que será impossível alinhar um modelo com um ano de idade em 2027 e, portanto, os custos aumentarão para a Gresini, mas, apesar das discussões com a Honda, a opção por uma prorrogação de três anos com a Ducati foi finalmente ativada, segundo nossas informações, mesmo que isso ainda não tenha sido anunciado oficialmente.

As negociações para os pilotos podem assim avançar. Espera-se a chegada de Dani Holgado, atualmente em terceiro lugar na Moto2. Enea Bastianini poderia se juntar a ele e retornar à equipe com a qual conquistou suas primeiras vitórias na MotoGP. Álex Rins também é uma opção.

Pilotos anunciados: nenhum

Piloto esperado: Dani Holgado

KTM

Álex Márquez é esperado na KTM em 2027. Foto de: Mirco Lazzari GP / Getty Images

Equipe oficial

A situação da KTM é uma das mais incertas para a temporada de 2027. A fabricante está preparando uma moto, tendo sido a primeira a mostrar seu protótipo na pista, mas persiste a incerteza em relação ao futuro e a uma possível redução de seu orçamento, o que poderia obrigá-la a reduzir sua participação para duas motos. A Tech3 poderia, assim, migrar para a Honda.

Quanto aos pilotos, sabe-se que a marca terá a saída de Pedro Acosta no final do ano e que contratará Álex Márquez, que voltará a uma equipe oficial após sua passagem pela Honda em 2020.

Para a segunda moto, o futuro de Brad Binder permanece incerto após um início de temporada difícil. Durante várias semanas, a promoção de Maverick Viñales, atualmente na Tech3, parecia certa, mas o próprio espanhol manteve o mistério e sua atenção se concentrou principalmente em seu ombro, a ponto de questionar seu futuro na MotoGP caso não conseguisse se recuperar. Recém-operado, Viñales poderá voltar a se concentrar em seu futuro.

Pilotos anunciados: nenhum

Piloto esperado: Álex Márquez

Piloto cotado: Maverick Viñales

Honda

Fabio Quartararo vai se juntar à Honda em 2027. Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Equipe oficial

A Honda deu um grande golpe no mercado de transferências, revelado pelo Motorsport.com em janeiro : a contratação de Fabio Quartararo para a temporada 2027. Após várias temporadas difíceis, o francês deixará a Yamaha e embarcará em um novo desafio, em uma das transferências mais impactantes dos últimos anos.

A identidade do futuro companheiro de equipe de Quartararo permanece desconhecida. Joan Mir e Luca Marini têm chances de permanecer, mas a Honda também pode apostar na juventude, com a conhecida intenção de contratar David Alonso, campeão de 2024 da Moto3 e atual sétimo colocado na Moto2, embora ele possa ser colocado inicialmente em uma equipe satélite.

Pilotos anunciados: nenhum

Piloto esperado: Fabio Quartararo

LCR

A situação da LCR é uma das mais claras. Quando Johann Zarco renovou no verão de 2025, ele o fez por duas temporadas, garantindo assim uma vaga no grid de 2027. Ele é um dos únicos pilotos que foi oficialmente anunciado por sua equipe para essa data.

A situação é um pouco mais incerta ao seu lado: Diogo Moreira tem um contrato de dois anos com a Honda, com opção de renovação por um terceiro ano, mas nada garante que ele ainda esteja na LCR no ano que vem. O brasileiro deve, no entanto, manter essa vaga em 2027.

Piloto anunciado: Johann Zarco

Piloto cotado: Diogo Moreira

Tech3

Se a Tech3 se tornar de fato uma equipe ligada à Honda, mudanças serão esperadas no elenco de pilotos, já que os que a equipe de alinha atualmente, Maverick Viñales e Enea Bastianini, estão ambos sob contrato com a KTM.

A Tech3 poderia ser o destino ideal para a estreia de Alonso, e também há possibilidades de Luca Marini ou Colin Veijer, que ocupa a 11ª posição na Moto2. De qualquer forma, ainda há um longo caminho a percorrer antes de anunciar pilotos, já que primeiro será necessário confirmar a parceria com a Honda.

Pilotos anunciados: nenhum

Yamaha

Jorge Martín será a grande contratação da Yamaha em 2027. Foto de: MotoGP Sports Entertainment Group

Equipe oficial

A Yamaha reagiu rapidamente à saída de Fabio Quartararo, garantindo os serviços de outro campeão mundial, Jorge Martín. O espanhol vai assim se associar a uma marca que o faz sonhar desde a infância, mesmo que ela esteja hoje em dificuldades.

Álex Rins não permanecerá como seu companheiro de equipe, já que o Motorsport.com revelou há alguns dias que a Yamaha contratará Ai Ogura. A equipe oficial contará, assim, com dois pilotos campeões em 2024, um na MotoGP e o segundo na Moto2. Ela havia também conversado, notadamente, com Luca Marini, informado da decisão há alguns dias.

Pilotos anunciados: nenhum

Pilotos esperados: Jorge Martín e Ai Ogura

Pramac

A Pramac tem um vínculo de longo prazo com a Yamaha e continuará sendo a equipe satélite da fabricante japonesa na próxima temporada. A equipe italiana deve, assim, manter Toprak Razgatlioglu, vinculado à Yamaha, mas cuja promoção para a equipe oficial parecia uma aposta certeira há várias semanas.

A situação está mais em aberto em relação à segunda vaga. Jack Miller poderia permanecer, mas opções como Izan Guevara, segundo colocado na Moto2 e já na equipe Pramac, são possíveis.

Pilotos anunciados: nenhum

Piloto esperado: Toprak Razgatlioglu

O grid da MotoGP em 2027

Aqui está o grid de 2027 tal como o conhecemos, com os pilotos confirmados em negrito e os pilotos cujo futuro é certo, mas ainda não oficializado, em itálico :

Equipe Pilotos Ducati Marc Márquez Pedro Acosta KTM Álex Márquez Aprilia Marco Bezzecchi Pecco Bagnaia Yamaha Jorge Martín Ai Ogura Honda Fabio Quartararo Gresini (Honda) Daniel Holgado VR46 (Ducati) Fermín Aldeguer Tech3 (Honda) Trackhouse (Aprilia) LCR (Honda) Johann Zarco Pramac (Yamaha) Toprak Razgatlioglu

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