Fabio Quartararo, da Yamaha, sofreu uma queda na primeira sessão oficial de testes da MotoGP ainda na pré-temporada. Após o acidente, o francês voltou à pista, apesar de estar dolorido e com um dedo machucado, marcando seu melhor tempo do dia, embora tenha sofrido um problema técnico em sua nova M1 V4 que o obrigou a voltar aos boxes.

Posteriormente, foi revelado que Quartararo havia fraturado o dedo médio da mão direita e, diante dos problemas técnicos com a moto, o francês decidiu embarcar em um avião e voar para Barcelona para mais exames.

Uma vez lá, o piloto foi submetido a um exame médico mais aprofundado da mão afetada e passou por uma rápida intervenção para fixar e estabilizar a fratura do dedo.

Logicamente, Quartararo perdeu o grande evento de lançamento da temporada 2026 da MotoGP diante de 20 mil fãs em Kuala Lumpur, onde a estrela francesa conta com uma legião de fãs dedicados que sentiram sua falta.

"Sinto muito, não estou em Kuala Lumpur para o lançamento da temporada de MotoGP. Tivemos que voltar para casa para verificar se o dedo precisava de cirurgia. Espero que estejam aproveitando a noite e nos vemos em breve. Tchau!", explicou Fabio no sábado através de uma conexão via satélite com o evento de apresentação da temporada, no qual ele quis estar presente através de um vídeo ao vivo de sua casa em Andorra.

A Yamaha espera por ele para o teste e a corrida na Tailândia

Quem estava no palco aos pés das Torres Petronas neste sábado era o diretor-geral da Yamaha, o italiano Paolo Pavesio.

"Fabio não está conosco porque se lesionou durante o teste", informou o chefe da Yamaha.

"Mas quero dizer que ele está indo bem, então sem dúvida estará no grid de largada tanto para o próximo teste na Tailândia quanto para o primeiro GP da temporada”, que será realizado no mesmo local em 1º de março.

